https://tr.sputniknews.com/20220414/cumhurbaskani-erdogan-saat-1400te-buyuk-birlik-partisi-genel-baskani-desticiyi-ziyaret-edecek-1055557217.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T13:36+0300

2022-04-14T13:36+0300

2022-04-14T13:36+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

mustafa destici

ak parti

bbp

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Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te ''Cumhur İttifakı'' ortağı olan Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) ziyaret edecek.Bu ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.Erdoğan'ın ziyarette BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelerek bir görüşme yapması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2018 yılında BBP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220410/erdogan-avusturya-basbakani-nehammer-ile-telefonda-gorustu-1055450954.html

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recep tayyip erdoğan, türkiye, mustafa destici, ak parti, bbp