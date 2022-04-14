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https://tr.sputniknews.com/20220414/cumhurbaskani-erdogan-saat-1400te-buyuk-birlik-partisi-genel-baskani-desticiyi-ziyaret-edecek-1055557217.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T13:36+0300
2022-04-14T13:36+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
mustafa destici
ak parti
bbp
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Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te ''Cumhur İttifakı'' ortağı olan Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) ziyaret edecek.Bu ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.Erdoğan'ın ziyarette BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelerek bir görüşme yapması bekleniyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2018 yılında BBP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220410/erdogan-avusturya-basbakani-nehammer-ile-telefonda-gorustu-1055450954.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, mustafa destici, ak parti, bbp

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Destici'yi ziyaret edecek

13:36 14.04.2022
© DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© DHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek.
Ankara'da bugün sürpriz bir görüşme gerçekleşecek.
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 14.00'te ''Cumhur İttifakı'' ortağı olan Büyük Birlik Partisi'ni (BBP) ziyaret edecek.
Bu ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu.
Erdoğan'ın ziyarette BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile bir araya gelerek bir görüşme yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan en son 2018 yılında BBP Genel Merkezi'ni ziyaret etmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
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