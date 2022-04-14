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ENAG: Enflasyon oranını halkımızla her zaman paylaşacağız
ENAG: Enflasyon oranını halkımızla her zaman paylaşacağız
Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve "Enflasyon oranını halkımızla her zaman... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
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Akademisyenlerden oluşan ve enflasyon araştırmaları yaparak her ay oranları kamuoyu ile paylaşan Enflasyon Araştırma Grubu, "TÜİK'ten izinsiz yayımlanan istatistiklere hapis cezası geleceği" iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.ENAG'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ENAGrup bu sayfada ve her zaman enflasyon oranını halkımız ile paylaşacaktır. Saygılarımızla" denildi.ENAG son olarak Mart ayı enflasyonunun yüzde 142.6'ya yükseldiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220404/enag-enflasyon-martta-yillik-yuzde-1426ya-yukseldi-1055291274.html
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enagrup, türkiye, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon

ENAG: Enflasyon oranını halkımızla her zaman paylaşacağız

16:21 14.04.2022 (güncellendi: 16:23 14.04.2022)
© AAEnflasyon- alışveriş- market
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AA
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Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve "Enflasyon oranını halkımızla her zaman paylaşacağız" dedi.
Akademisyenlerden oluşan ve enflasyon araştırmaları yaparak her ay oranları kamuoyu ile paylaşan Enflasyon Araştırma Grubu, "TÜİK'ten izinsiz yayımlanan istatistiklere hapis cezası geleceği" iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
ENAG'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ENAGrup bu sayfada ve her zaman enflasyon oranını halkımız ile paylaşacaktır. Saygılarımızla" denildi.
ENAG son olarak Mart ayı enflasyonunun yüzde 142.6'ya yükseldiğini açıklamıştı.
Enflasyon- alışveriş- market - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
EKONOMİ
ENAG: Enflasyon martta yıllık yüzde 142.6'ya yükseldi
4 Nisan, 09:27
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