https://tr.sputniknews.com/20220414/enag-enflasyon-oranini-halkimizla-her-zaman-paylasacagiz-1055562834.html

ENAG: Enflasyon oranını halkımızla her zaman paylaşacağız

ENAG: Enflasyon oranını halkımızla her zaman paylaşacağız

Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), sosyal medya hesabından açıklamada bulundu ve "Enflasyon oranını halkımızla her zaman... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T16:21+0300

2022-04-14T16:21+0300

2022-04-14T16:23+0300

türkiye

enagrup

türkiye

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

enflasyon

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Akademisyenlerden oluşan ve enflasyon araştırmaları yaparak her ay oranları kamuoyu ile paylaşan Enflasyon Araştırma Grubu, "TÜİK'ten izinsiz yayımlanan istatistiklere hapis cezası geleceği" iddiaları üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.ENAG'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ENAGrup bu sayfada ve her zaman enflasyon oranını halkımız ile paylaşacaktır. Saygılarımızla" denildi.ENAG son olarak Mart ayı enflasyonunun yüzde 142.6'ya yükseldiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220404/enag-enflasyon-martta-yillik-yuzde-1426ya-yukseldi-1055291274.html

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enagrup, türkiye, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enflasyon