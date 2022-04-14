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Hindistan'da öğrenciler, başörtüsü yasağına karşı dava açtı
Hindistan'da öğrenciler, başörtüsü yasağına karşı dava açtı
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, yüksek mahkemenin sınavlarda başörtüsünü yasaklamasına karşı dava açıldı. Dava dilekçesine birçok başörtülü kız öğrenci imza... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T17:31+0300
2022-04-14T17:31+0300
dünya
hindistan
başörtüsü
başörtüsü yasağı
karar
itiraz
dava
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Geçen ay Hindistan'daki Karnataka Yüksek Mahkemesi, eyaletin eğitim kurumlarında gerçekleştirilen sınavlarda başörtüsü yasağını onaylamıştı. Mahkeme, başörtüsünün 'İslam'ın temel bir parçası olmadığına' ve bu nedenle din özgürlüğü hakları kapsamında korunamayacağına karar verdi.Karnataka eyalet hükümetinin sınavlarda başörtüsünü yasaklama kararına karşı mahkemeye başvuran Müslüman bir kız öğrenci, şimdi de eyalet başkanı Basavaraj Bommai'ye 'geleceklerinin mahvolmasını engelleyebileceğini' söyleyerek temyize gitti.Dilekçe sahiplerinden Aliya Assadi, Bommai'yi, Müslüman kız öğrencilerin geleceğini yeniden gözden geçirmeye çağırdı. Çünkü başörtüsü yasağı, bu ay ikinci sınıf öğrencileri için yapılacak üniversite sınavlarında başörtüsü takmak isteyen birçok öğrenciyi etkileyecek.15 Mart'ta Karnataka Yüksek Mahkemesi, sınıflarda başörtüsü giyilemeyeceğini ve öğrencilerin okul kıyafet kurallarına uyması gerektiğini belirten bir karara imza atmıştı.Mahkemenin kararının ardından, Karnataka sahilindeki Udupi bölgesinden 40'tan fazla Müslüman kız öğrenci Mart ayında düzenlenen ilk üniversite sınavına katılmamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220315/hindistanda-yuksek-mahkeme-basortusu-yasagini-onayladi--1054724714.html
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hindistan, başörtüsü, başörtüsü yasağı, karar, itiraz, dava

Hindistan'da öğrenciler, başörtüsü yasağına karşı dava açtı

17:31 14.04.2022
© AFP 2022Hindistan - Başörtüsü
Hindistan - Başörtüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022
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Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, yüksek mahkemenin sınavlarda başörtüsünü yasaklamasına karşı dava açıldı. Dava dilekçesine birçok başörtülü kız öğrenci imza attı.
Geçen ay Hindistan'daki Karnataka Yüksek Mahkemesi, eyaletin eğitim kurumlarında gerçekleştirilen sınavlarda başörtüsü yasağını onaylamıştı. Mahkeme, başörtüsünün 'İslam'ın temel bir parçası olmadığına' ve bu nedenle din özgürlüğü hakları kapsamında korunamayacağına karar verdi.
Karnataka eyalet hükümetinin sınavlarda başörtüsünü yasaklama kararına karşı mahkemeye başvuran Müslüman bir kız öğrenci, şimdi de eyalet başkanı Basavaraj Bommai'ye 'geleceklerinin mahvolmasını engelleyebileceğini' söyleyerek temyize gitti.
Dilekçe sahiplerinden Aliya Assadi, Bommai'yi, Müslüman kız öğrencilerin geleceğini yeniden gözden geçirmeye çağırdı. Çünkü başörtüsü yasağı, bu ay ikinci sınıf öğrencileri için yapılacak üniversite sınavlarında başörtüsü takmak isteyen birçok öğrenciyi etkileyecek.
15 Mart'ta Karnataka Yüksek Mahkemesi, sınıflarda başörtüsü giyilemeyeceğini ve öğrencilerin okul kıyafet kurallarına uyması gerektiğini belirten bir karara imza atmıştı.
Mahkemenin kararının ardından, Karnataka sahilindeki Udupi bölgesinden 40'tan fazla Müslüman kız öğrenci Mart ayında düzenlenen ilk üniversite sınavına katılmamıştı.
Hindistan- Başörtüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2022
DÜNYA
Hindistan'da yüksek mahkeme başörtüsü yasağını onayladı
15 Mart, 09:33
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