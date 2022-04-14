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https://tr.sputniknews.com/20220414/japonyada-iki-mango-58-bin-300-liraya-satildi-1055562005.html
Japonya'da iki mango 58 bin 300 liraya satıldı
Japonya'da iki mango 58 bin 300 liraya satıldı
Japonya’nın Miyazaki eyaletinde yetiştirilen özel kalite mangolardan ikisi, düzenlenen açık artırmada 500 bin yene (yaklaşık 58 bin 300 lira) alıcı buldu. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T15:53+0300
2022-04-14T15:56+0300
japonya
mango
yaşam
satış
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Özel üretim meyvelere ödenen yüksek fiyatlarla sık sık gündeme gelen Japonya’da, Miyazaki eyaletinde üretilen üst kalite mangolar sezonun ilk açık artırmasında alıcıların beğenisine sunuldu. ‘Taiyo no Tamago’ (Güneş yumurtası) markası altında yetiştirilen ve genel üretimin yalnızca yüzde 15'ine tekabül eden özel meyveleri almak isteyen meraklılar kıyasıya yarıştı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından iki mango 500 bin yenlik (yaklaşık 58 bin 300 lira) rekor fiyata alıcı buldu.Miyazaki Tarım Kooperatifi Müdürü Tomohiro İshikawa, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle üreticilerin zor zamanlar geçirmesine rağmen ürünlerin kalitesinin bu yıl da mükemmel olmasının sevindirici olduğunu söyledi.Şeker içeriği özel kılıyorMiyazaki eyaletinde yetiştirilen mangoların yalnızca yüzde 15'i özel kalite kriterini karşılıyor. Birinci sınıf kategorisine girebilen mangoların yüzde 15 veya daha fazla şeker içeriğine sahip olması ve 350 gram ağırlık kriterini karşılaması gerekiyor.Her yıl nisan ayı sonunda başlayan hasat, hazirana dek devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20210917/japonyada-3-adet-mantar-65-bin-liraya-satildi-1048989778.html
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japonya, mango, satış

Japonya'da iki mango 58 bin 300 liraya satıldı

15:53 14.04.2022 (güncellendi: 15:56 14.04.2022)
© İHAJaponya'da 58 bin 300 liraya satılan iki mango
Japonya'da 58 bin 300 liraya satılan iki mango - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© İHA
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Japonya’nın Miyazaki eyaletinde yetiştirilen özel kalite mangolardan ikisi, düzenlenen açık artırmada 500 bin yene (yaklaşık 58 bin 300 lira) alıcı buldu.
Özel üretim meyvelere ödenen yüksek fiyatlarla sık sık gündeme gelen Japonya’da, Miyazaki eyaletinde üretilen üst kalite mangolar sezonun ilk açık artırmasında alıcıların beğenisine sunuldu. ‘Taiyo no Tamago’ (Güneş yumurtası) markası altında yetiştirilen ve genel üretimin yalnızca yüzde 15'ine tekabül eden özel meyveleri almak isteyen meraklılar kıyasıya yarıştı. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından iki mango 500 bin yenlik (yaklaşık 58 bin 300 lira) rekor fiyata alıcı buldu.
Miyazaki Tarım Kooperatifi Müdürü Tomohiro İshikawa, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle üreticilerin zor zamanlar geçirmesine rağmen ürünlerin kalitesinin bu yıl da mükemmel olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Şeker içeriği özel kılıyor

Miyazaki eyaletinde yetiştirilen mangoların yalnızca yüzde 15'i özel kalite kriterini karşılıyor. Birinci sınıf kategorisine girebilen mangoların yüzde 15 veya daha fazla şeker içeriğine sahip olması ve 350 gram ağırlık kriterini karşılaması gerekiyor.
Her yıl nisan ayı sonunda başlayan hasat, hazirana dek devam ediyor.
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