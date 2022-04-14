https://tr.sputniknews.com/20220414/kuzey-kore-lideri-kim-pembeli-spikere-luks-ev-hediye-etti--1055556028.html

Kuzey Kore lideri Kim, 'pembeli spikere' lüks ev hediye etti

Kuzey Kore lideri Kim, 'pembeli spikere' lüks ev hediye etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'pembeli kadın' olarak bilinen 79 yaşındaki devlet medyası spikeri Ri Chun -hi'ye lüks bir ev hediye etti. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T13:20+0300

2022-04-14T13:20+0300

2022-04-14T13:21+0300

dünya

kuzey kore

kuzey kore lideri kim jong un

spiker

ev

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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, geleneksel kıyafetlerinin rengi nedeniyle 'pembeli kadın' olarak tanınan spiker Ri’ye lüks bir ev hediye etti ve ondan iktidardaki İşçi Partisi’nin sesi olmaya devam etmesini istedi. Kim, Ri’nin her zaman olduğu gibi, İşçi Partisi'ne uygun şekilde çalışmalarına devam edeceği beklentisini dile getirdi. Ri yeni evinde aile bireylerinin mutluluk gözyaşları içinde gece boyunca uyumadığını aktardı. Kuzey Kore lideri Kim ile ünlü spiker, dün, söz konusu hediye evi birlikte ziyaret etti. Ri’nin evdeki merdivenlerden inip çıkarken sıkıntı yaşamaması için bir çalışma başlatıldı.

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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, spiker, ev