https://tr.sputniknews.com/20220414/kuzey-kore-lideri-kim-pembeli-spikere-luks-ev-hediye-etti--1055556028.html
Kuzey Kore lideri Kim, 'pembeli spikere' lüks ev hediye etti
Kuzey Kore lideri Kim, 'pembeli spikere' lüks ev hediye etti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'pembeli kadın' olarak bilinen 79 yaşındaki devlet medyası spikeri Ri Chun -hi'ye lüks bir ev hediye etti. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T13:20+0300
2022-04-14T13:20+0300
2022-04-14T13:21+0300
dünya
kuzey kore
kuzey kore lideri kim jong un
spiker
ev
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Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, geleneksel kıyafetlerinin rengi nedeniyle 'pembeli kadın' olarak tanınan spiker Ri’ye lüks bir ev hediye etti ve ondan iktidardaki İşçi Partisi’nin sesi olmaya devam etmesini istedi. Kim, Ri’nin her zaman olduğu gibi, İşçi Partisi'ne uygun şekilde çalışmalarına devam edeceği beklentisini dile getirdi. Ri yeni evinde aile bireylerinin mutluluk gözyaşları içinde gece boyunca uyumadığını aktardı. Kuzey Kore lideri Kim ile ünlü spiker, dün, söz konusu hediye evi birlikte ziyaret etti. Ri’nin evdeki merdivenlerden inip çıkarken sıkıntı yaşamaması için bir çalışma başlatıldı.
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kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, spiker, ev
Kuzey Kore lideri Kim, 'pembeli spikere' lüks ev hediye etti
13:20 14.04.2022 (güncellendi: 13:21 14.04.2022) Abone ol
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'pembeli kadın' olarak bilinen 79 yaşındaki devlet medyası spikeri Ri Chun -hi'ye lüks bir ev hediye etti.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Kim, geleneksel kıyafetlerinin rengi nedeniyle 'pembeli kadın' olarak tanınan spiker Ri’ye lüks bir ev hediye etti ve ondan iktidardaki İşçi Partisi’nin sesi olmaya devam etmesini istedi.
Kim, Ri’nin her zaman olduğu gibi, İşçi Partisi'ne uygun şekilde çalışmalarına devam edeceği beklentisini dile getirdi.
Ri yeni evinde aile bireylerinin mutluluk gözyaşları içinde gece boyunca uyumadığını aktardı.
Kuzey Kore lideri Kim ile ünlü spiker, dün, söz konusu hediye evi birlikte ziyaret etti.
Ri’nin evdeki merdivenlerden inip çıkarken sıkıntı yaşamaması için bir çalışma başlatıldı.