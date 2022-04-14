https://tr.sputniknews.com/20220414/rusya-ukraynali-militanlar-dhcde-bir-baraja-mayin-dosedi-uc-yerlesim-sular-altinda-kalabilir-1055572510.html

Rusya: Ukraynalı militanlar DHC’de bir baraja mayın döşedi, üç yerleşim sular altında kalabilir

Rusya: Ukraynalı militanlar DHC’de bir baraja mayın döşedi, üç yerleşim sular altında kalabilir

Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mizintsev," Ukraynalı militanlar DHC’de bir baraja mayın döşedi, üç yerleşim sular... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T22:26+0300

2022-04-14T22:26+0300

2022-04-14T22:25+0300

mihail mizintsev

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Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Ukraynalı militanların Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yer alan Uglegorsk termik santralinin barajına mayın döşediklerini, mayınların infilak etmesi halinde toplam nüfusu 15 bin kişi olan Svetlodarsk, Mironovskiy, Luganskoye yerleşimlerinin sular altında kalabileceğini belirtti.Neo-Nazilerin Kramatorsk bölgesindeki (Donetsk demiryolunun önemli bir kavşak noktası olan) Konstantinovka kenitndeki demiryolunda otomobil üst geçidine mayın döşediklerine dikkat çeken Mizintsev, ‘bu üst geçidi en kısa zamanda yıkarak Rus Silahlı Kuvvetlerini kritik sivil altyapı tesislerini yok etmekle suçlamaya hazırlandıklarını’ vurguladı.Rus general, eylem sonucu Batı medyasında ‘Rusların vahşeti hakkındaki’ sıradaki uydurma haberin derhal yayınlanacağını sözlerine ekledi.Gün içinde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Ukrayna’nın Herson ve Harkov bölgelerinde 14 insani yardım kampanyasının devam ettiğini söyleyen Mizintsev, halka 502 ton gıda ve temel yaşam malzemelerinin dağıtıldığını ifade etti.Mizintsev, Mariupol’den doğu istikametine açılan insani yardım koridoru üzerinden bugün 815 sivilin tahliyesinin gerçekleştirildiği, bu kişilerle birlikte şu ana kadar bu yönde toplam 138 bin 14 kişinin kurtarıldığını vurguladı.DHC, LHC ve Ukrayna’nın tehlikeli bölgelerinden sivillerin tahliyesine devam edildiğine dikkat çeken Mizintsev, son bir günde söz konusu bölgelerden aralarında 2 bin 328 çocuğun da bulunduğu 14 bin 606 kişinin tahliye edildiğini, böylelikle tahliye edilenlerin toplam sayısının 798 bin 237 kişiye ulaştığını sözlerine ekledi.Rus ordusunun Ukrayna’da mahsur kalan gemilerin oradan ayrılabilmesi için denizde insani yardım koridoru açtığını da vurgulayan Mizintev, “Rus Silahlı Kuvvetleri he gün Moskova saati ile 8.00 ila 19.00 arasında Ukrayna karasularından güneybatı yönünde 80 deniz mili uzunluğunda ve 3 deniz mili genişliğinde güvenli insani yardım koridoru açıyor” vurgusunu yaptı.

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mihail mizintsev