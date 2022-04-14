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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/twitter-gazeteci-pepe-escobarin-hesabini-engelledi-1055550016.html
Twitter, gazeteci Pepe Escobar'ın hesabını engelledi
Twitter, gazeteci Pepe Escobar'ın hesabını engelledi
Sosyal medya platformu Twitter, Ukrayna konusunda Batılı ülkelerin tutumuna tepki gösteren gazeteci ve yazar Pepe Escobar'ın hesabını engelledi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T09:48+0300
2022-04-14T09:48+0300
ukrayna krizi
pepe escobar
twitter
sansür
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Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrasında sosyal medya devlerinin sansür uygulamaları devam ediyor.Twitter, Batılı ülkelerin Ukrayna konusundaki tutumunu eleştiren tavrıyla bilinen Brezilyalı deneyimli gazeteci ve analist Pepe Escobar'ın hesabını engelledi.Escobar, paylaşımlarına VK ve Telegram hesapları üzerinden devam ediyor.Ukrayna krizi boyunca sosyal medya devleri, Sputnik ve Russia Today'in (RT) hesaplarına uyarı ibaresi eklemiş ve çok sayıda hesabı askıya alma kararı almıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220405/en-buyuk-hissedar-olarak-twitter-yonetim-kuruluna-atanan-musk-onemli-duzeltmeler-yapmak-istiyorum-1055335661.html
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pepe escobar, twitter , sansür, engelleme

Twitter, gazeteci Pepe Escobar'ın hesabını engelledi

09:48 14.04.2022
© AFP 2022 / Olivier DoulieryTwitter - logo
Twitter - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© AFP 2022 / Olivier Douliery
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Sosyal medya platformu Twitter, Ukrayna konusunda Batılı ülkelerin tutumuna tepki gösteren gazeteci ve yazar Pepe Escobar'ın hesabını engelledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrasında sosyal medya devlerinin sansür uygulamaları devam ediyor.
Twitter, Batılı ülkelerin Ukrayna konusundaki tutumunu eleştiren tavrıyla bilinen Brezilyalı deneyimli gazeteci ve analist Pepe Escobar'ın hesabını engelledi.
twtw
Escobar, paylaşımlarına VK ve Telegram hesapları üzerinden devam ediyor.
Ukrayna krizi boyunca sosyal medya devleri, Sputnik ve Russia Today'in (RT) hesaplarına uyarı ibaresi eklemiş ve çok sayıda hesabı askıya alma kararı almıştı.
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