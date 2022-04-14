Twitter, gazeteci Pepe Escobar'ın hesabını engelledi
© AFP 2022 / Olivier DoulieryTwitter - logo
© AFP 2022 / Olivier Douliery
Sosyal medya platformu Twitter, Ukrayna konusunda Batılı ülkelerin tutumuna tepki gösteren gazeteci ve yazar Pepe Escobar'ın hesabını engelledi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrasında sosyal medya devlerinin sansür uygulamaları devam ediyor.
Twitter, Batılı ülkelerin Ukrayna konusundaki tutumunu eleştiren tavrıyla bilinen Brezilyalı deneyimli gazeteci ve analist Pepe Escobar'ın hesabını engelledi.
Utter insanity, @Twitter has suspended @RealPepeEscobar, one of Eurasia's top journalists and geopolitical analysts, with 35 years experience in the field. Twitter, kindly RESTORE this account and verify him. @elonmusk pic.twitter.com/5gSzvA7tuu— Sharmine Narwani (@snarwani) April 13, 2022
Escobar, paylaşımlarına VK ve Telegram hesapları üzerinden devam ediyor.
Pepe Escobar @RealPepeEscobar has been suspended from Twitter #pepeescobar— Aisha (@Aishalifett) April 13, 2022
His other accounts.@RealPepeEscobar on VKhttps://t.co/VYyUbY4Tb9
Pepe Escobar telegram link https://t.co/BCh1gewpj7
His statement. pic.twitter.com/iUVTWl1iSb
Ukrayna krizi boyunca sosyal medya devleri, Sputnik ve Russia Today'in (RT) hesaplarına uyarı ibaresi eklemiş ve çok sayıda hesabı askıya alma kararı almıştı.