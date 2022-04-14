https://tr.sputniknews.com/20220414/twitter-gazeteci-pepe-escobarin-hesabini-engelledi-1055550016.html

Twitter, gazeteci Pepe Escobar'ın hesabını engelledi

Twitter, gazeteci Pepe Escobar'ın hesabını engelledi

Sosyal medya platformu Twitter, Ukrayna konusunda Batılı ülkelerin tutumuna tepki gösteren gazeteci ve yazar Pepe Escobar'ın hesabını engelledi. 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T09:48+0300

2022-04-14T09:48+0300

2022-04-14T09:48+0300

ukrayna krizi

pepe escobar

twitter

sansür

engelleme

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Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sonrasında sosyal medya devlerinin sansür uygulamaları devam ediyor.Twitter, Batılı ülkelerin Ukrayna konusundaki tutumunu eleştiren tavrıyla bilinen Brezilyalı deneyimli gazeteci ve analist Pepe Escobar'ın hesabını engelledi.Escobar, paylaşımlarına VK ve Telegram hesapları üzerinden devam ediyor.Ukrayna krizi boyunca sosyal medya devleri, Sputnik ve Russia Today'in (RT) hesaplarına uyarı ibaresi eklemiş ve çok sayıda hesabı askıya alma kararı almıştı.

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pepe escobar, twitter , sansür, engelleme