https://tr.sputniknews.com/20220405/en-buyuk-hissedar-olarak-twitter-yonetim-kuruluna-atanan-musk-onemli-duzeltmeler-yapmak-istiyorum-1055335661.html

En büyük hissedar olarak Twitter yönetim kuruluna atanan Musk: Önemli düzeltmeler yapmak istiyorum

En büyük hissedar olarak Twitter yönetim kuruluna atanan Musk: Önemli düzeltmeler yapmak istiyorum

Twitter, en büyük hissedarı haline gelen Elon Musk'ı yönetim kuruluna atadı. 'Twitter'da gelecek aylarda önemli düzeltmeler yapmak için yönetim kuruluyla... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T17:27+0300

2022-04-05T17:27+0300

2022-04-05T19:38+0300

dünya

twitter

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jack dorsey

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forbes

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SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, ifade özgürlüğü yaklaşımından memnuniyetsizliğini ifade ettiği ve alternatif platformla yanıt vermeyi değerlendirdiği Twitter'ın yüzde 9.2'lik pasif hissesini satın aldığının ortaya çıkmasının ardından, sosyal medya devinin yönetim kuruluna çağrıldı. Twitter CEO'su Parag Agrawal, davet tweetlerinde şöyle dedi:"Elon Musk'ı yönetim kurulumuza atadığımızı sizinle paylaşmaktan heyecan duyuyorum. Son haftalarda Elon ile yaptığımız sohbetler sayesinde onun kurulumuza büyük değer katacağı bizim için netlik kazandı.""Kendisi bu hizmete hem tutkuyla inanıyor hem de yoğun eleştiri yöneltiyor ki, bizim uzun vadede kendimizi daha güçlendirmek için Twitter'da ve kurulda ihtiyaç duyduğumuz tam da bu. Hoşgeldin Elon!"Musk'tan birkaç dakika içinde yanıt geldi: "Twitter'da gelecek aylarda önemli düzeltmeler yapmak için Parag ve yönetim kuruluyla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum."Sohbete eski Twitter CEO'su Jack Dorsey de katıldı:"Elon'un Twitter yönetim kuruluna katılıyor olmasından gerçekten mutlu oldum. O bizim dünyamızı ve Twitter'ın içinde oynadığı rolü derinden önemsiyor. Parag ve Elon, her ikisi de yürekleriyle liderlik edecek ve inanılmaz bir ekip olacak."2024'teki yıllık hissedarlar toplantısına kadar Twitter'ın yönetim kurulunda kalacak olan Musk, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığı bildirimde, o zamana dek şirketin hisselerinin yüzde 14.9'undan fazlasını almama taahhüdünde bulundu. Musk, bugün Twitter'da halef-selef CEO'larla sohbetinden evvel açtığı ankette kullanıcılara edit özelliği isteyip istemediklerini sordu. Gelen pek çok yanıt arasında Twitter CEO'su Parag Agrawal'inki özellikle dikkat çekti:"Bu anketin sonuçları önemli olacaktır. Lütfen dikkatli oylayın."Twitter'dan kovulana dek hayatının önemli bölümünü sosyal medya devinde tweet atarak ve böylelikle tüm dünyayı meşgul ederek geçiren önceki ABD Başkanı Donald Trump tarzı bir kullanıcı olan Elon Musk'a tweetlerini iş ve finans dünyasında spekülasyon amaçlı kullandığı eleştirileri de var. 2009'da katıldığından beri Twitter'da 80 milyondan fazla takipçi toplayan Musk, genelde açıklamalarını bu platform üzerinden yapıyor. Ancak son dönemde Twitter'ı ifade özgürlüğü ilkelerine uymayarak demokrasiye zarar vermekle suçlaması dikkat çekti.Forbes milyarderler listesinin zirvesindeBu arada Forbes Dünya Milyarderleri Listesi'nin tepesinde devir teslim oldu. Twitter gelişmesine koşut, Musk, Amazon kurucusu Jeff Bezos'un yerine dünyanın en zengin kişisi tahtına yerleşti. Geçen yıl servetine 68 milyar dolar ekleyen Tesla CEO'su ise Forbes'in listeyi hazırladığı 11 Mart'ta tahmini 219 milyar dolar değerindeydi. Bunda elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın hisse fiyatındaki yüzde 33'lük artış önemli rol oynadı. Böylece bir diğer teknoloji devi olan Bezos, son 4 yıldır ilk kez Forbes listesinde 2. sıraya indi. Bunda Amazon hisselerindeki yüzde 3'lük düşüş ve Bezos'un net değerinden 6 milyar doları silen hayırsever bağışlarındaki artış önemli rol oynadı. 1987'ye kıyasla dünya çapında 19 kat daha fazla milyarder olduğunu belirten Forbes, bugünkü enflasyona göre ayarlandığında milyarderlerin yüzde 1600 daha zengin olduğuna dikkat çekti. Forbes listesinde geçen yıl 2755 milyarder vardı, bu yıl bu sayı 2668'e indi. Geçen yıl 13.1 trilyon dolar toplam değerinde olan milyarderlerin bu yılki değeri de 12.7 trilyon dolara geriledi. Barbados kökenli pop yıldızı Rihanna ve Yeni Zelandalı film yönetmeni Peter Jackson dahil 236 kişi ilk kez milyarder listesine girdi.Listede ilk kez Barbados, Bulgaristan, Estonya ve Uruguay'dan bir milyarder yer aldı.

https://tr.sputniknews.com/20211130/twitterin-tepesine-hindistanli-agrawalin-gelmesiyle-abdde-hintli-ceo-pandemisi-tavan-yapti-1051302639.html

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twitter , elon musk, jack dorsey, ceo, jeff bezos, forbes, hissedar, milyarder