https://tr.sputniknews.com/20220415/bakan-varank-togg-trafige-ciktiginda-ekonomimizdeki-yesil-donusumun-oncusu-olacak-1055576270.html
Bakan Varank: TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak
Bakan Varank: TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu Toplantı'na katıldı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T03:28+0300
2022-04-15T03:28+0300
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türkiye
mustafa varank
togg
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız Türkiye'nin otomobili projesi bu politikaların başında geliyor . Doğuştan yüzde yüz elektrikli TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak. Projede her şey planlandığı gibi ilerliyor. İnşallah bu yıl sonunda ilk araçları seri üretim bandından indiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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Bakan Varank: TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak
03:28 15.04.2022 (güncellendi: 03:35 15.04.2022) Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu Toplantı'na katıldı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un özellikle çevre dostu olmasının önemine dikkat çekti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız Türkiye'nin otomobili projesi bu politikaların başında geliyor . Doğuştan yüzde yüz elektrikli TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak. Projede her şey planlandığı gibi ilerliyor. İnşallah bu yıl sonunda ilk araçları seri üretim bandından indiriyoruz" ifadelerini kullandı.