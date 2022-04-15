https://tr.sputniknews.com/20220415/bakan-varank-togg-trafige-ciktiginda-ekonomimizdeki-yesil-donusumun-oncusu-olacak-1055576270.html

Bakan Varank: TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak

Bakan Varank: TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu Toplantı'na katıldı. Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T03:28+0300

2022-04-15T03:28+0300

2022-04-15T03:35+0300

türkiye

mustafa varank

togg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051866041_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_83e034610597c391b9d9f52c09353c57.jpg

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız Türkiye'nin otomobili projesi bu politikaların başında geliyor . Doğuştan yüzde yüz elektrikli TOGG, trafiğe çıktığında ekonomimizdeki yeşil dönüşümün öncüsü olacak. Projede her şey planlandığı gibi ilerliyor. İnşallah bu yıl sonunda ilk araçları seri üretim bandından indiriyoruz" ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mustafa varank, togg