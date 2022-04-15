https://tr.sputniknews.com/20220415/camp-nouya-30-bin-frankfurt-taraftarinin-alinmasi-barcelona-camiasinda-tartisma-yaratti-1055586700.html

Camp Nou'ya 30 bin Frankfurt taraftarının alınması, Barcelona camiasında tartışma yarattı

Camp Nou'ya 30 bin Frankfurt taraftarının alınması, Barcelona camiasında tartışma yarattı

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final müsabakasında, kendilerine 5 bin bilet tahsis edilmesine rağmen Camp Nou'ya 30 bin Eintracht Frankfurt taraftarının alınması... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T14:14+0300

2022-04-15T14:14+0300

2022-04-15T14:24+0300

spor

barcelona

tartışma

eintracht frankfurt

maç

uefa avrupa ligi

çeyrek final

yarı final

taraftar

bilet

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Almanya'nın Leipzig ve Eintracht Frankfurt, İngiltere'nin West Ham United ile İskoçya'nın Rangers takımları, son 4'e kaldı.Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Filip Kostic (2) ve Santos Borre'nin golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan konuk ekip tur atlayan taraf oldu.Barcelona camiası, takımlarına stadyumda büyük bir destek bekliyordu ancak ESPN, 79 bin 468 seyirci arasında 30 bine yakın Frankfurt taraftarı olduğunu bildirdi.Barça TV'ye konuşan kulüp başkanı Joan Laporta, "Açıkçası bugün olanlar beni utandırıyor. Neredeyse bizim değil, diğer takımın taraftarı çoktu. Bu olanlar için çok üzgünüm" dedi.Laporta, "Kaçınabileceğimiz belirli durumlar var ama şu andan itibaren çok daha katı olmamız gerekecek. Böyle şeylerin yaşanmasına izin veremeyiz” diye ekledi.Kulüp yönetiminden de bu duruma eleştiri geldi. Yönetim, statta olması gerekenden fazla Eintracht taraftarının olmasını 'utanç' olarak nitelendirdi.

https://tr.sputniknews.com/20220415/eintracht-frankfurt-barcelonayi-uefa-avrupa-liginden-eledi-1055575967.html

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