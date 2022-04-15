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Camp Nou'ya 30 bin Frankfurt taraftarının alınması, Barcelona camiasında tartışma yarattı
Camp Nou'ya 30 bin Frankfurt taraftarının alınması, Barcelona camiasında tartışma yarattı
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final müsabakasında, kendilerine 5 bin bilet tahsis edilmesine rağmen Camp Nou'ya 30 bin Eintracht Frankfurt taraftarının alınması... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T14:14+0300
2022-04-15T14:24+0300
spor
barcelona
tartışma
eintracht frankfurt
maç
uefa avrupa ligi
çeyrek final
yarı final
taraftar
bilet
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Almanya'nın Leipzig ve Eintracht Frankfurt, İngiltere'nin West Ham United ile İskoçya'nın Rangers takımları, son 4'e kaldı.Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Filip Kostic (2) ve Santos Borre'nin golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan konuk ekip tur atlayan taraf oldu.Barcelona camiası, takımlarına stadyumda büyük bir destek bekliyordu ancak ESPN, 79 bin 468 seyirci arasında 30 bine yakın Frankfurt taraftarı olduğunu bildirdi.Barça TV'ye konuşan kulüp başkanı Joan Laporta, "Açıkçası bugün olanlar beni utandırıyor. Neredeyse bizim değil, diğer takımın taraftarı çoktu. Bu olanlar için çok üzgünüm" dedi.Laporta, "Kaçınabileceğimiz belirli durumlar var ama şu andan itibaren çok daha katı olmamız gerekecek. Böyle şeylerin yaşanmasına izin veremeyiz” diye ekledi.Kulüp yönetiminden de bu duruma eleştiri geldi. Yönetim, statta olması gerekenden fazla Eintracht taraftarının olmasını 'utanç' olarak nitelendirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220415/eintracht-frankfurt-barcelonayi-uefa-avrupa-liginden-eledi-1055575967.html
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barcelona, tartışma, eintracht frankfurt, maç, uefa avrupa ligi, çeyrek final, yarı final, taraftar, bilet, utanç, utanç verici

Camp Nou'ya 30 bin Frankfurt taraftarının alınması, Barcelona camiasında tartışma yarattı

14:14 15.04.2022 (güncellendi: 14:24 15.04.2022)
© AP Photo / Joan MonfortBarcelona - Eintracht Frankfurt - Camp Nou
Barcelona - Eintracht Frankfurt - Camp Nou - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AP Photo / Joan Monfort
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UEFA Avrupa Ligi çeyrek final müsabakasında, kendilerine 5 bin bilet tahsis edilmesine rağmen Camp Nou'ya 30 bin Eintracht Frankfurt taraftarının alınması, Barcelona camiasında tartışmaya neden oldu. Bu durum, kulüp yönetimi tarafından 'utanç' olarak nitelendirildi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Almanya'nın Leipzig ve Eintracht Frankfurt, İngiltere'nin West Ham United ile İskoçya'nın Rangers takımları, son 4'e kaldı.
Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, 1-1 berabere kaldığı ilk maçın rövanşında Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u ağırladı. Filip Kostic (2) ve Santos Borre'nin golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılan konuk ekip tur atlayan taraf oldu.
Barcelona camiası, takımlarına stadyumda büyük bir destek bekliyordu ancak ESPN, 79 bin 468 seyirci arasında 30 bine yakın Frankfurt taraftarı olduğunu bildirdi.
Barça TV'ye konuşan kulüp başkanı Joan Laporta, "Açıkçası bugün olanlar beni utandırıyor. Neredeyse bizim değil, diğer takımın taraftarı çoktu. Bu olanlar için çok üzgünüm" dedi.
Laporta, "Kaçınabileceğimiz belirli durumlar var ama şu andan itibaren çok daha katı olmamız gerekecek. Böyle şeylerin yaşanmasına izin veremeyiz” diye ekledi.
Kulüp yönetiminden de bu duruma eleştiri geldi. Yönetim, statta olması gerekenden fazla Eintracht taraftarının olmasını 'utanç' olarak nitelendirdi.
UEFA Logosu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
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Eintracht Frankfurt, Barcelona'yı UEFA Avrupa Ligi'nden eledi
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