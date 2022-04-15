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Denizlerde av yasağı başladı
Denizlerde av yasağı başladı
Denizlerde 1 Eylül 2021’de başlayan av sezonu bugün itibarıyla sona erdi. Yeni av sezonu 1 Eylül 2022’de başlayacak. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T09:48+0300
2022-04-15T09:48+0300
yaşam
avcılık
kaçak avcılık
balıkçılık
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Su ürünleri kaynaklarından ekonomik yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar bugün başladı.Bakanlıktan dün yapılan yazılı açıklamaya göre, ‘2021-2022 Balıkçılık av sezonu yasağı’ endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için (gırgır ve trol av araçları ile yapılan avcılık) tüm denizlerde bugün başladı. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Balıkçılar, Akdeniz’de ise 15 Eylül 2022’de ağlarını atacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar bu yasaktan muaf olup, yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecek.Yasadışı avcılığın önlenmesi kapsamında gerekli denetimleri de yapan bakanlık, 2021 yılında toplam 193 bin 608 denetim gerçekleştirdi, kaçak avcılıkla elde edilen 1061 ton su ürününe el konuldu, 6 bin 798 kişi ve işyerine 27 milyon 597 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca kurallara uygun avlanmayan 152 gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi. Bugünden itibaren yaklaşık 4.5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla karasuları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211207/640-bin-lira-yasak-av-cezasi-1051507610.html
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avcılık, kaçak avcılık, balıkçılık

Denizlerde av yasağı başladı

09:48 15.04.2022
© AADenizlerde av yasağı başladı
Denizlerde av yasağı başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AA
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Denizlerde 1 Eylül 2021’de başlayan av sezonu bugün itibarıyla sona erdi. Yeni av sezonu 1 Eylül 2022’de başlayacak.
Su ürünleri kaynaklarından ekonomik yararlanmak, deniz ve iç sulardaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar bugün başladı.
Bakanlıktan dün yapılan yazılı açıklamaya göre, ‘2021-2022 Balıkçılık av sezonu yasağı’ endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için (gırgır ve trol av araçları ile yapılan avcılık) tüm denizlerde bugün başladı. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için yeni balıkçılık av sezonu açılışı Akdeniz hariç tüm denizlerde 1 Eylül 2022 tarihinde başlayacak. Balıkçılar, Akdeniz’de ise 15 Eylül 2022’de ağlarını atacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar bu yasaktan muaf olup, yılın 12 ayı avcılık yapmaya devam edebilecek.
Yasadışı avcılığın önlenmesi kapsamında gerekli denetimleri de yapan bakanlık, 2021 yılında toplam 193 bin 608 denetim gerçekleştirdi, kaçak avcılıkla elde edilen 1061 ton su ürününe el konuldu, 6 bin 798 kişi ve işyerine 27 milyon 597 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca kurallara uygun avlanmayan 152 gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi. Bugünden itibaren yaklaşık 4.5 aylık dönemde ekonomik faaliyetlerine devam etmek isteyen balıkçılar, bakanlıktan izin almak ve belirlenen kurallara uymak koşuluyla karasuları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapabilecek.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce yapılan av denetimlerinde 40 avcıya idari işlem yapılırken, denetimlerde 68 bin 954TL idari para cezası, 571 bin 190TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 640 bin 144 TL ceza kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.12.2021
TÜRKİYE
640 bin lira yasak av cezası
7 Aralık 2021, 00:54
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