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Dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı
Dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı
Bursa'da dilencilik yapan bir kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T10:49+0300
2022-04-15T10:49+0300
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dilenci
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polis
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Bursa'da bir dilencinin üzerinde 26 bin lira ve market çekleri ele geçirildi.Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Amirliği ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde çöp kenarında ekmek yiyerek dilencilik yapan bir kişiden şüphelenen ekipler, yaşlı kadını Zabıta Amirliği Merkezi'ne götürdü.Kadının üst aramasında 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde olduğu belirtilen 9 market alışverişi çeki bulundu.Para ve çeklerle ilgili tutanak düzenlenirken kadına idari para cezası uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/copten-ekmek-yiyormus-gibi-yapan-dilencileri-goruntuledi-videonuzu-emniyete-atiyorum--bekleyin-1053634742.html
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dilenci, bursa, polis

Dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı

10:49 15.04.2022
© AADilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı
Dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© AA
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Bursa'da dilencilik yapan bir kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı.
Bursa'da bir dilencinin üzerinde 26 bin lira ve market çekleri ele geçirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Amirliği ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.

Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde çöp kenarında ekmek yiyerek dilencilik yapan bir kişiden şüphelenen ekipler, yaşlı kadını Zabıta Amirliği Merkezi'ne götürdü.

Kadının üst aramasında 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde olduğu belirtilen 9 market alışverişi çeki bulundu.

Para ve çeklerle ilgili tutanak düzenlenirken kadına idari para cezası uygulandı.
Çöpten ekmek yer gibi yapan dilenciler - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
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Çöpten ekmek yiyormuş gibi yapan dilencileri görüntüledi: 'Videonuzu emniyete atıyorum, bekleyin'
9 Şubat, 01:14
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