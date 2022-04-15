https://tr.sputniknews.com/20220415/dilencinin-uzerinden-26-bin-lira-cikti-1055580586.html

Dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı

Dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı

Bursa'da dilencilik yapan bir kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T10:49+0300

2022-04-15T10:49+0300

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türkiye

dilenci

bursa

polis

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Bursa'da bir dilencinin üzerinde 26 bin lira ve market çekleri ele geçirildi.Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Amirliği ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde çöp kenarında ekmek yiyerek dilencilik yapan bir kişiden şüphelenen ekipler, yaşlı kadını Zabıta Amirliği Merkezi'ne götürdü.Kadının üst aramasında 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde olduğu belirtilen 9 market alışverişi çeki bulundu.Para ve çeklerle ilgili tutanak düzenlenirken kadına idari para cezası uygulandı.

https://tr.sputniknews.com/20220209/copten-ekmek-yiyormus-gibi-yapan-dilencileri-goruntuledi-videonuzu-emniyete-atiyorum--bekleyin-1053634742.html

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dilenci, bursa, polis