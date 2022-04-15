https://tr.sputniknews.com/20220415/dilencinin-uzerinden-26-bin-lira-cikti-1055580586.html
Dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı
Dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı
Bursa'da dilencilik yapan bir kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T10:49+0300
2022-04-15T10:49+0300
2022-04-15T10:49+0300
türkiye
dilenci
bursa
polis
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Bursa'da bir dilencinin üzerinde 26 bin lira ve market çekleri ele geçirildi.Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Amirliği ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde çöp kenarında ekmek yiyerek dilencilik yapan bir kişiden şüphelenen ekipler, yaşlı kadını Zabıta Amirliği Merkezi'ne götürdü.Kadının üst aramasında 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde olduğu belirtilen 9 market alışverişi çeki bulundu.Para ve çeklerle ilgili tutanak düzenlenirken kadına idari para cezası uygulandı.
https://tr.sputniknews.com/20220209/copten-ekmek-yiyormus-gibi-yapan-dilencileri-goruntuledi-videonuzu-emniyete-atiyorum--bekleyin-1053634742.html
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dilenci, bursa, polis
Dilencinin üzerinden 26 bin lira çıktı
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Bursa'da dilencilik yapan bir kadının üzerinden 26 bin 300 lira nakit para ve 2 bin lira değerinde market alışveriş çeki çıktı.
Bursa'da bir dilencinin üzerinde 26 bin lira ve market çekleri ele geçirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Amirliği ekipleri kent genelinde dilencilere yönelik çalışma başlattı.
Osmangazi ilçesi Altıparmak Caddesi'nde çöp kenarında ekmek yiyerek dilencilik yapan bir kişiden şüphelenen ekipler, yaşlı kadını Zabıta Amirliği Merkezi'ne götürdü.
Kadının üst aramasında 26 bin 300 lira nakit para ve yaklaşık 2 bin lira değerinde olduğu belirtilen 9 market alışverişi çeki bulundu.
Para ve çeklerle ilgili tutanak düzenlenirken kadına idari para cezası uygulandı.