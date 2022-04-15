https://tr.sputniknews.com/20220415/disisleri-bakani-cavusoglu-turkiye-cumhuriyeti-bugun-sadece-bolgesel-bir-guc-degil-kuresel-bir-guc-1055596814.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye Cumhuriyeti bugün sadece bölgesel bir güç değil, küresel bir güç

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye Cumhuriyeti bugün sadece bölgesel bir güç değil, küresel bir güç

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Libya, Irak, Doğu Akdeniz, aynı şekilde Kafkaslar, Karadeniz, Balkanlar ve Ortadoğu'da milletin çıkarlarını sonuna... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T21:18+0300

2022-04-15T21:18+0300

2022-04-15T21:18+0300

politika

mevlüt çavuşoğlu

türkiye

dış politika

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Çavuşoğlu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve diğer ilgililerle Karaisalı ilçesinde düzenlenen iftar programına katıldı.İftarın ardından vatandaşlara hitap eden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin selamını iletti.Çavuşoğlu, dünyanın yine zor bir dönemden geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:Güçlerini vatandaştan aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, "Güçlü liderlik, milli şuur sayesinde çok şükür her alanda, sadece moral üstünlüğü değil, sahada ve masada üstünlük Türkiye'de. 'Sahada ve masada güçlü Türkiye, sahada ve masada güçlü diplomasi' diyoruz. Gücümüzü de sizlerden alıyoruz. Tabii ki güçlü liderlik, güçlü şuurun yanında savunmada da güçlü olmamız lazım. Ekonomimizin de güçlü olması gerekiyor. Köklü bir geçmişimiz, kültürümüz var ve bundan da ilham alıyoruz. Bunlar güçlü olmazsa diplomasi de güçlü olmaz. Dışarıda, masada ve sahada bu kadar güçlü olmayız." dedi.'Milletimizin çıkarlarını sonuna kadar savunuyoruz'Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sunduğu imkanlarla güçlerine güç kattıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi, ateşkesin tesisi için çabalarını yoğunlaştıracaklarını anlatarak, bölgeden gerçekleştirilen tahliyelerle ilgili de bilgi verdi.'Türkiye Cumhuriyeti bugün küresel bir güçtür'Türkiye'nin tüm dünyada merhametli bir ülke olarak bilindiğini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

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mevlüt çavuşoğlu, türkiye, dış politika