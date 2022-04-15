https://tr.sputniknews.com/20220415/hazine-ve-maliye-bakani-nebati-tek-sorunumuz-var-enflasyon-1055599446.html

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Tek sorunumuz var, enflasyon

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Tek sorunumuz var, enflasyon. Enflasyonun üstesinden geleceğiz, irademizle geleceğiz, aldığımız kararlarla geleceğiz"... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T23:10+0300

2022-04-15T23:10+0300

2022-04-15T23:10+0300

ekonomi

türkiye

nureddin nebati

enflasyon

hazine ve maliye bakanlığı

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Bakan Nebati, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen AK Parti Samsun İl Başkanlığı İftar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Türk milletinin çok şeyi hak ettiğini söyledi.AK Parti iktidarında Türkiye'de 20 yılda yollar, hastaneler, okullar, kullanılan araçlar ve uçakların değiştiğini anlatan Nebati, "Bir ülke düşünün, alt yapı yatırımlarını tamamlamış. En son en büyük köprümüzü ne zaman açtık? 18 Mart'ta, Çanakkale'de, Çanakkale köprümüzü açtık. Büyük işler bitti. 2023'e hazır bir ülkenin lider partisinin bir teşkilat mensubu ve ülkesi olarak giriyoruz" diye konuştu. Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü:Zorlukların, üstesinden gelmek için var olduğunu dile getiren Nebati, "Tek sorunumuz var, enflasyon. Enflasyonun üstesinden geleceğiz, irademizle geleceğiz, aldığımız kararlarla geleceğiz. 'Ne yapıyorsunuz?' diye soruyorlar. Mali politikalarla, KDV indirimlerinden tüm mali politikaların, bütçenin sağlam tutulmasına, disiplinden en verilmeyecek şekilde çalışana kadar yolumuza yürüyoruz." ifadelerini kullandı.Hükümet olarak tüm önlemleri aldıklarını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:İftar programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile partililer katıldı.Öte yandan, iftar öncesinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Tanıtım Ofisi ile Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi'ni ziyaret eden Nebati, İlkadım ilçesindeki esnafa ziyarette bulundu.Nebati, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

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türkiye, nureddin nebati, enflasyon, hazine ve maliye bakanlığı