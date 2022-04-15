https://tr.sputniknews.com/20220415/nato-gemileri-baltik-denizine-konuslaniyor-1055590971.html

NATO gemileri, Baltık Denizi'ne konuşlanıyor

NATO gemileri, Baltık Denizi'ne konuşlanıyor

NATO, gemilerinin rutin operasyonlar ve eğitimler yürütme amacıyla Baltık Denizi'ne girdiğini duyurdu. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T16:03+0300

2022-04-15T16:03+0300

2022-04-15T16:03+0300

savunma

nato

baltık denizi

operasyon

çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvveti (vjtf)

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NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, 'Daimi Denizcilik Grubu 1' (SNMG1) ve 'Daimi NATO Mayın Önlemleri Grubu 1'den (SNMCMG1) gemilerin, Baltık Denizi'ne açıldığı bildirildi.Açıklamada, Baltık Denizi'ne sınır müttefik ve ortak ülkelerle tatbikatlara katılacak gemilerin, NATO'nun anlaşma yükümlülüklerine uygun olarak 'güvenilir ve yetenekli savunma kabiliyetini sürdürmek' için bu bölgede düzenli olarak yürütülen faaliyetin parçası olacağı kaydedildi.Her iki grubun da çeşitli müttefik ülkelerden gelen gemilerden oluştuğu, tatbikatlara katılımdan operasyonel görevlere kadar farklı işlevleri yerine getirmek için NATO'nun sürekli kullanımına açık olduğu belirtildi.Açıklamada, ayrıca söz konusu grupların NATO bünyesindeki en yüksek hazırlığa sahip askeri güç olan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) parçası olduğu da ifade edildi.

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nato, baltık denizi, operasyon, çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvveti (vjtf)