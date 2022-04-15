https://tr.sputniknews.com/20220415/nato-gemileri-baltik-denizine-konuslaniyor-1055590971.html
NATO gemileri, Baltık Denizi'ne konuşlanıyor
NATO gemileri, Baltık Denizi'ne konuşlanıyor
NATO, gemilerinin rutin operasyonlar ve eğitimler yürütme amacıyla Baltık Denizi'ne girdiğini duyurdu. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T16:03+0300
2022-04-15T16:03+0300
2022-04-15T16:03+0300
savunma
nato
baltık denizi
operasyon
çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvveti (vjtf)
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NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, 'Daimi Denizcilik Grubu 1' (SNMG1) ve 'Daimi NATO Mayın Önlemleri Grubu 1'den (SNMCMG1) gemilerin, Baltık Denizi'ne açıldığı bildirildi.Açıklamada, Baltık Denizi'ne sınır müttefik ve ortak ülkelerle tatbikatlara katılacak gemilerin, NATO'nun anlaşma yükümlülüklerine uygun olarak 'güvenilir ve yetenekli savunma kabiliyetini sürdürmek' için bu bölgede düzenli olarak yürütülen faaliyetin parçası olacağı kaydedildi.Her iki grubun da çeşitli müttefik ülkelerden gelen gemilerden oluştuğu, tatbikatlara katılımdan operasyonel görevlere kadar farklı işlevleri yerine getirmek için NATO'nun sürekli kullanımına açık olduğu belirtildi.Açıklamada, ayrıca söz konusu grupların NATO bünyesindeki en yüksek hazırlığa sahip askeri güç olan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) parçası olduğu da ifade edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220330/abdli-general-karadenizdeki-gemilerini-ukrayna-krizinden-once-cektiklerini-acikladi-1055181897.html
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nato, baltık denizi, operasyon, çok yüksek hazırlık seviyeli müşterek görev kuvveti (vjtf)
NATO gemileri, Baltık Denizi'ne konuşlanıyor
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NATO, gemilerinin rutin operasyonlar ve eğitimler yürütme amacıyla Baltık Denizi'ne girdiğini duyurdu.
NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, 'Daimi Denizcilik Grubu 1' (SNMG1) ve 'Daimi NATO Mayın Önlemleri Grubu 1'den (SNMCMG1) gemilerin, Baltık Denizi'ne açıldığı bildirildi.
Açıklamada, Baltık Denizi'ne sınır müttefik ve ortak ülkelerle tatbikatlara katılacak gemilerin, NATO'nun anlaşma yükümlülüklerine uygun olarak 'güvenilir ve yetenekli savunma kabiliyetini sürdürmek' için bu bölgede düzenli olarak yürütülen faaliyetin parçası olacağı kaydedildi.
Her iki grubun da çeşitli müttefik ülkelerden gelen gemilerden oluştuğu, tatbikatlara katılımdan operasyonel görevlere kadar farklı işlevleri yerine getirmek için NATO'nun sürekli kullanımına açık olduğu belirtildi.
Açıklamada, ayrıca söz konusu grupların NATO bünyesindeki en yüksek hazırlığa sahip askeri güç olan Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Kuvveti'nin (VJTF) parçası olduğu da ifade edildi.