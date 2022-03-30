https://tr.sputniknews.com/20220330/abdli-general-karadenizdeki-gemilerini-ukrayna-krizinden-once-cektiklerini-acikladi-1055181897.html

ABD’li general Karadeniz’deki gemilerini Ukrayna krizinden önce çektiklerini açıkladı

ABD’li general Karadeniz’deki gemilerini Ukrayna krizinden önce çektiklerini açıkladı

ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutanı ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod Wolters, Karadeniz’deki gemilerini Rusya'nın Ukrayna'ya... 30.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-30T21:58+0300

2022-03-30T21:58+0300

2022-03-30T21:58+0300

ukrayna krizi

abd

karadeniz

nato

savaş gemisi

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Wolters ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Müsteşarı Celeste Wallander, Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde Avrupa’daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Wolters, NATO’nun Karadeniz konusunda kapsamlı bir strateji inşa etmesi gerektiğini ve bölgenin oldukça kritik olduğunu belirtti.Bir kongre üyesinin, ABD’nin Karadeniz’deki iki muhrip gemisinin ne zaman çekildiği sorusuna Wolters, Rusya’nın Ukrayna'ya operasyonundan önce, ocak ayında bu iki gemiyi çektikleri yanıtını verdi.Kongre üyesinin “Bu, Karadeniz’i boşaltma konusunda bir politika kararı mı vardı?” sorusunu ise Orgeneral Wolters, “Öyle oldu” şeklinde yanıtladı.Wolters, Karadeniz’e gemilerin girip girmediği yönündeki soru üzerine ise bazı küçük ticari gemilerin halen Boğazlardan geçebildiğini söyledi.ABD’li general, “Türkiye Montrö Sözleşmesindeki hakları elinde bulunduruyor ve yaptıkları şeyleri, oldukça hassas davranıyorlar şeklinde niteleyebilirim ve bunu da stratejik yanlış hesaplamaları önlemek için haklı gerekçelerle yapıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.Wolters, ABD’nin Karadeniz’e yeniden gemi göndermesi gerektiğini de belirtti.Senato ve Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitelerine verdiği yazılı ifadesinde ise Wolters Türkiye’nin kilit, stratejik bir ABD ve NATO Müttefiki olduğuna dikkat çekti.Orgeneral Wolters, Türkiye’ye ilişkin şu ifadelere yer verdi:Wolters, Türkiye’nin, NATO'daki en büyük ikinci orduya sahip ve istikrarsız bir bölgeyle sınır komşusu olduğuna işaret etti.Slovakya S-300’leri için çalışma yapılıyorABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Müsteşarı Celeste Wallander, Slovakya’nın S-300 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesi durumunda bu ülkenin savunma kapasitesinde oluşacak açıkları karşılamak üzere çalışma yaptıklarını açıkladı.Bir kongre üyesinin Slovakya’nın S-300 sistemlerinin Ukrayna'ya verilmesine ilişkin sorusuna yanıt veren Wallender, şöyle konuştu:“Bu konuda çalışma yapıyoruz ve S-300 sistemleri dahil Sovyet dönemi silahları ellerinde bulunan ülkelere bu sistemlerin yedek parçalarını Ukrayna’ya göndermelerine odaklanmış durumdayız. Dolayısıyla sadece bu tekliflerin çözümü için değil aynı zamanda Ukrayna’nın şu anda ihtiyaç duydukları şeyleri sağlama üzerine de çalışıyoruz.”

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abd, karadeniz, nato, savaş gemisi