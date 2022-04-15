https://tr.sputniknews.com/20220415/osman-kavalanin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1055587424.html
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T14:46+0300
2022-04-15T14:46+0300
2022-04-15T14:59+0300
türkiye
osman kavala
mahkeme
gezi parkı
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Osman Kavala dosyasını görüşen İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluğun devamına karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220304/istanbul-13-agir-ceza-mahkemesinde-gorulen-gezi-parki-davasinin-mutalaasi-aciklandi-1054440874.html
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osman kavala, mahkeme, gezi parkı
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
14:46 15.04.2022 (güncellendi: 14:59 15.04.2022) Abone ol
Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Osman Kavala dosyasını görüşen İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluğun devamına karar verdi.