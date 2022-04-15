Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220415/osman-kavalanin-tutukluluk-halinin-devamina-karar-verildi-1055587424.html
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk... 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T14:46+0300
2022-04-15T14:59+0300
türkiye
osman kavala
mahkeme
gezi parkı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/67/1041446799_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_acdaaf8f8baaa498ba6bf57830e63ede.jpg
Osman Kavala dosyasını görüşen İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluğun devamına karar verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220304/istanbul-13-agir-ceza-mahkemesinde-gorulen-gezi-parki-davasinin-mutalaasi-aciklandi-1054440874.html
türkiye
gezi parkı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104144/67/1041446799_116:0:867:563_1920x0_80_0_0_8c94f57df86bca1faae8986a2e1a929b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
osman kavala, mahkeme, gezi parkı

Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

14:46 15.04.2022 (güncellendi: 14:59 15.04.2022)
© Fotoğraf : TwitterOsman Kavala
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Gezi Parkı davasının tek tutuklu sanığı Osman Kavala'nın dosya üzerinden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan tutukluluk incelemesinde, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Osman Kavala dosyasını görüşen İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluğun devamına karar verdi.
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
TÜRKİYE
Gezi Parkı davasının mütalaası açıklandı: Osman Kavala ve Mücella Yapıcı'nın müebbet hapsi istendi
4 Mart, 18:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала