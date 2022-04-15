https://tr.sputniknews.com/20220415/sakkadanak-lakapli-necmettin-batirel-insanlarin-geliri-artti-artik-zamlardan-rahatsiz-olmuyorlar-1055582201.html

'Şakkadanak' lakaplı Necmettin Batırel: İnsanların geliri arttı, artık zamlardan rahatsız olmuyorlar

'Şakkadanak' lakaplı Necmettin Batırel: İnsanların geliri arttı, artık zamlardan rahatsız olmuyorlar

Katıldığı televizyon programında Türkiye'deki vatandaşların alım gücünü değerlendiren Necmettin Batırel, "Şimdi alışveriş merkezlerine gidiyorum. Fiyatlar... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T12:04+0300

2022-04-15T12:04+0300

2022-04-15T12:05+0300

ekonomi

necmettin batırel

zam

alışveriş

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Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu.CNN Türk'te ekonomist Özgür Demirtaş ile katıldığı programda "Merkez Bankası'nın yerinde olsam 'şak' diye dolarları satarım" ifadesiyle tüm Türkiye'nin tanıdığı Batırel, BBN Türk TV'de Tarkan Kaleli'nin konuğu oldu. Faizin haziran ayında düşürülebileceğini söyleyen Batırel, Türkiye'nin önünde büyük fırsatların olduğunu savundu.Enflasyondaki yükseliş devam ederken fiyat artışlarının insanlar üzerindeki etkisini değerlendiren Ekonomist Necmettin Batırel, "İnsanlar, herkes fiyatların artışını bekler hale geldi. Daha doğrusu insanlar anormal karşılamıyor. Eskiden fiyatlar arttığı zaman 'olur mu bu fiyat' falan denilirdi. Şimdi bakıyorum ben alışveriş merkezlerine gidiyorum. Fiyatlar yüksek ama alıyorlar ya" dedi.Tarkan Kaleli'nin "Vatandaş, ertesi gün fiyatların daha fazla yükselmesi ihtimaline karşı kendini mi koruyor?" sorusu üzerine Batırel, "Yani hayır, kendini koruyor değil de yani öyle kötü bir alışkanlığa kavuştuk ki şu anda fiyatların artışı artık bizi rahatsız etmiyor" ifadelerini kullandı.Asgari ücrete yapılan Yüzde 50 zammın gelir seviyesini arttırdığını söyleyen Batırel, "İnsanların geliri arttı yani eskisi gibi değil. Biliyorsunuz asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldı. Otomatik olarak fiyatlar yüzde 50 arttı yani. İnsanların alım gücü en olumsuz etkileyen gelişmelerden bir tanesi bu" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220114/necmettin-batirelden-ozgur-demirtasa-tavsiye-siyasete-girmemesi-lazim-1052726357.html

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necmettin batırel, zam, alışveriş