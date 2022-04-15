https://tr.sputniknews.com/20220415/sana-israil-samdaki-askeri-noktalara-hava-saldirisi-duzenledi-1055575689.html
SANA: İsrail, Şam'daki askeri noktalara hava saldırısı düzenledi
SANA: İsrail, Şam'daki askeri noktalara hava saldırısı düzenledi
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T01:39+0300
2022-04-15T01:39+0300
2022-04-15T01:42+0300
dünya
suriye
israil
sana
şam
hava saldırısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103302/97/1033029723_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_7dfd017028f7df7510590d8af1a3b387.jpg
SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.02'de Şam'ın batı kırsalındaki Suriye ordu güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.Haberde, "Hava savunma sistemleri düşman füzelerin bazılarını düşürdü. Yapılan saldırıda sadece maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.Suriye, daha önce de İsrail'in 9 Nisan'da Hama iline, 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
suriye
israil
şam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103302/97/1033029723_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_1d08375f1bac797454eebce45fa32059.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suriye, israil, sana, şam, hava saldırısı
SANA: İsrail, Şam'daki askeri noktalara hava saldırısı düzenledi
01:39 15.04.2022 (güncellendi: 01:42 15.04.2022) Abone ol
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.02'de Şam'ın batı kırsalındaki Suriye ordu güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.
Haberde, "Hava savunma sistemleri düşman füzelerin bazılarını düşürdü. Yapılan saldırıda sadece maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.
İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.
Suriye, daha önce de İsrail'in 9 Nisan'da Hama iline, 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.