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https://tr.sputniknews.com/20220415/sana-israil-samdaki-askeri-noktalara-hava-saldirisi-duzenledi-1055575689.html
SANA: İsrail, Şam'daki askeri noktalara hava saldırısı düzenledi
SANA: İsrail, Şam'daki askeri noktalara hava saldırısı düzenledi
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. 15.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-15T01:39+0300
2022-04-15T01:42+0300
dünya
suriye
israil
sana
şam
hava saldırısı
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SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.02'de Şam'ın batı kırsalındaki Suriye ordu güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.Haberde, "Hava savunma sistemleri düşman füzelerin bazılarını düşürdü. Yapılan saldırıda sadece maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.Suriye, daha önce de İsrail'in 9 Nisan'da Hama iline, 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
suriye
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suriye, israil, sana, şam, hava saldırısı

SANA: İsrail, Şam'daki askeri noktalara hava saldırısı düzenledi

01:39 15.04.2022 (güncellendi: 01:42 15.04.2022)
Şam'a yönelik fırlatılan füzelerin çoğu, Suriye hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldü.
Şam'a yönelik fırlatılan füzelerin çoğu, Suriye hava savunma sistemleri tarafından püskürtüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
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Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.02'de Şam'ın batı kırsalındaki Suriye ordu güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.
Haberde, "Hava savunma sistemleri düşman füzelerin bazılarını düşürdü. Yapılan saldırıda sadece maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.
İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.
Suriye, daha önce de İsrail'in 9 Nisan'da Hama iline, 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
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