https://tr.sputniknews.com/20220415/sana-israil-samdaki-askeri-noktalara-hava-saldirisi-duzenledi-1055575689.html

SANA: İsrail, Şam'daki askeri noktalara hava saldırısı düzenledi

SANA: İsrail, Şam'daki askeri noktalara hava saldırısı düzenledi

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T01:39+0300

2022-04-15T01:39+0300

2022-04-15T01:42+0300

dünya

suriye

israil

sana

şam

hava saldırısı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103302/97/1033029723_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_7dfd017028f7df7510590d8af1a3b387.jpg

SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 23.02'de Şam'ın batı kırsalındaki Suriye ordu güçlerine ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini iddia etti.Haberde, "Hava savunma sistemleri düşman füzelerin bazılarını düşürdü. Yapılan saldırıda sadece maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.Suriye, daha önce de İsrail'in 9 Nisan'da Hama iline, 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

suriye

israil

şam

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

suriye, israil, sana, şam, hava saldırısı