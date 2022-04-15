https://tr.sputniknews.com/20220415/tzob-genel-baskani-bayraktar-ramazan-ortasinda-markette-40-urunun-29unda-fiyat-artti-1055583679.html

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Ramazan ortasında markette 40 ürünün 29'unda fiyat arttı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Ramazan ortasında markette 40 ürünün 29'unda fiyat arttı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ramazan ortasında markette 40 ürünün 29'unda fiyat artışı, 10'unda fiyat azalışı... 15.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-15T12:42+0300

2022-04-15T12:42+0300

2022-04-15T12:45+0300

ekonomi

tzob

türkiye ziraat odaları birliği (tzob)

ramazan

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TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanın ayının başlangıcından 11 Nisan'a kadarki süreçte üreticiyle market arasındaki fiyat farklarına ve yıllık bazdaki fiyat değişimlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.Bu dönemde üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 494,5 ile elmada olduğunu belirten Bayraktar, bunu yüzde 356,8 ile kabak, yüzde 348 ile limon, yüzde 331,88 ile maydanoz, yüzde 260,39 ile yeşil mercimek, yüzde 260,31 ile karnabahar, yüzde 257,18 ile kuru fasulye, yüzde 256,57 kuru soğan, yüzde 255,14 ıspanak, yüzde 236,18 ile patlıcan, yüzde 233,45 nohut, yüzde 231,19 kırmızı mercimek, yüzde 226,85 marul ve yüzde 225,82 salatalığın takip ettiğini aktardı.Üreticide 15 ürünün fiyatı arttıBayraktar, bu süreçte fiyatı en fazla artan ürünün, markette beyaz lahana, üreticide marul, fiyatı en fazla düşen ürünün markette karnabahar, üreticide kuru soğan olduğunu aktararak, "Ramazan ortasında markette 40 ürünün 29'unda fiyat artışı, 10'unda fiyat azalışı görülürken sadece bir üründe fiyat değişimi olmadı" ifadesini kullandı.Bu dönemde üreticide 32 ürünün 15'inde fiyat artışı, 6'sında fiyat düşüşü görüldüğünün, 11 üründe ise değişim yaşanmadığının altını çizen Bayraktar, marul, sivri biber, salatalık, maydanoz ve yeşil soğan fiyatlarındaki artışta geciken hasat nedeniyle meydana gelen ürün arzındaki azalışın etkili olduğu bilgisini paylaştı.Bayraktar, geçen yıla göre kıyaslandığında markette 40 ürünün 40'ında da fiyat artışı olduğuna dikkati çekerek, artışların yüzde 14,62 ile yüzde 453,52 arasında değiştiğini kaydetti."Ürün alma yetkisi daha sıkı denetlenmeli"İhtiyaca göre üretim planlaması yapıldığında istikrarlı gelire kavuşan çiftçinin üretimden vazgeçmeyeceğinin altını çizen Bayraktar, tüketicinin de fahiş fiyatlardan kurtulmuş olacağını vurguladı.Bayraktar, girdi maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini belirterek, "Hal yasası ile zincir marketlere tanınan üreticiden doğrudan ürün alma yetkisi daha sıkı denetlenmelidir. Denetimler yasak savma kabilinden olmamalı, sonuç alınacak şekilde düzenlenmelidir" ifadesini kullandı.

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tzob, türkiye ziraat odaları birliği (tzob), ramazan