https://tr.sputniknews.com/20220416/aleynayi-olume-surukleyen-sanik-hakkinda-iyi-hal-indirimsiz-muebbet-istendi-1055603430.html

Aleyna'yı ölüme sürükleyen sanık hakkında 'iyi hal indirimsiz' müebbet istendi

Aleyna'yı ölüme sürükleyen sanık hakkında 'iyi hal indirimsiz' müebbet istendi

Iğdır'da 'ölümümden Gökhan Argın sorumludur' not bırakarak intihar eden Aleyna Ağgül’ün (18) ölümüyle ilgili tutuklu yargılanan Gökhan Argın (41) hakkında 'iyi... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T09:54+0300

2022-04-16T09:54+0300

2022-04-16T09:54+0300

türkiye

gökhan argın

aleyna ağgül

kadın cinayeti

kadın cinayetleri

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Kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi'nde oturan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında nakliye firması sahibi Gökhan Argın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcısı, şüphelinin serbest bırakılması kararına itiraz etti. Ancak savcılığın itirazı reddedildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıtlara 'şüpheli' olarak geçen Ağgül'ün ölümüyle ilgili sosyal medya hesapları ve cep telefonlarını incelemek üzere Bilişim Suçlar Şube Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda mahkemeye sunulan raporu inceleyen hakim, genç kızı ölüme sürüklediği öne sürülen Gökhan Argın'ın yakalanıp cezaevine gönderilmesi için emniyete talimat verdi. Yeniden gözaltına alınan Ağgül, olaydan 8 gün sonra tutuklanarak cezaevine konuldu.Gökhan Argın hakkında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 6 sayfalık iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Gökhan Argın, 'şantaj', 'basit yaralama ve intihara yönlendirme suretiyle kasten ölüme sebep' verme suçlarından ilk olarak 18 Mart 2022’de hakim karşısına çıktı. İfadelerin alındığı duruşma 15 Nisan’a ertelendi.SAVCI MÜEBBET İSTEDİAleyna Ağgül’ün ölümü ile ilgili tutuklu bulunan Gökhan Argın, bugün 2’nci kez hakim karşısına çıktı. Iğdır 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Erzincan Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Gökhan Argın, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, esas hakkında mütalaasını verdi.Sanık Gökhan Argın hakkında 'iyi hal indirimi' yapılmamasını isteyen savcı, müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının esas hakkında savunma yapabilmeleri için duruşmayı 27 Nisan 2022 tarihine erteledi.

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gökhan argın, aleyna ağgül, kadın cinayeti, kadın cinayetleri