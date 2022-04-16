https://tr.sputniknews.com/20220416/bakan-karaismailoglu-2053-yilina-kadar-tam-190-milyar-dolarlik-yatirim-planladik-1055611032.html

Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılına kadar tam 190 milyar dolarlık yatırım planladık

Bakan Karaismailoğlu: 2053 yılına kadar tam 190 milyar dolarlık yatırım planladık

Antalya’da Cemil Meriç Kütüphanesi’nde öğrencilerle bir araya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Geriye bakacak olursak, ulaştırma alt... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T17:40+0300

2022-04-16T17:40+0300

2022-04-16T17:45+0300

adil karaismailoğlu

yatırım

köprü

antalya

politika

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Kepez Belediyesi, Cemil Meriç Kütüphanesi’nde geceyi çalışarak geçiren öğrenciler için sahur düzenledi. Dokumapark’taki sahura, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve geceyi kütüphanede ders çalışarak geçiren öğrenciler katıldı.Yaptıkları işin vatandaşın hayatına kolaylık, konfor ve güvenlik getirdiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bir bölgeye ne kadar hızlı, konforu ulaştırabilirseniz oranın yaşam kalitesi o kadar yükseliyor. Bizim kullandığımız bir kelime var. Ulaştırma alt yapıları bir akarsu gibidir. Gittikleri yere hareket getiriyorlar, bereket getiriyorlar. Sonucunda üretim artıyor, istihdam artıyor. Turizm, tarım gelişiyor. O yüzden yaptığımız işi hakikaten çok önemsiyoruz ve bir daha daha iyisini yapmak için özveriyle çalışıyoruz. Türkiye'nin genelinde 5 bin şantiyemiz, 700 bin tane çalışma arkadaşımız var. Bu bir ekip işidir. 700 bin kişi varsa biz varız “ diye konuştu. '20 yıl önce alt yapı açığı vardı 'Bakanlıkta karayolu, havayolu, deniz yolu, demir yolu, haberleşme ve uydu olmak üzere beş sektör olduğuna değinen Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizde 20 yıl öncesine kadar alt yapı açığı vardı. AK Parti ve Cumhurbaşkanımızla birlikte heyecan dolu kadrolar gelerek bu ülkede bir şeyler yapılması gerektiğini düşündüler. Önemli işler başardılar ve bizlerde bu görevi onlardan devraldık” dedi. '2053 yılına kadar tam 190 milyar dolarlık yatırım planladık'Zamanla ülke ihtiyaçlarının arttığına, teknolojinin değiştiğine vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:“Bu değişimlere bugünden hazırlıklı olmanız gerekiyor ve en önemlisi planlama yapmanız gerekiyor. Ve biz bu ana planlamalara çok önem veriyoruz. Geçtiğimiz hafta 2053 ulaştırma lojistik ana planını açıkladık. Burada derin bir çalışma var. Bütün sektörlerin uzmanları sivil toplum örgütleri, üniversitelerdeki hocalarımız, üniversitelerle oturduk çalıştık ve Türkiye’nin 2053 yılına kadar yapması gereken işleri tek tek planladık. Türkiye’de 5 yıl sonra ne yapılması gerektiğini bakanlık olarak biliyoruz. Geriye bakacak olursak, ulaştırma alt yapısına 2002 yılından bu yana 170 milyar dolarlık yatırım yaptık. 170 milyar dolarlık yatırımın içinde ne var? 28 bin 500 kilometre uzanan bölünmüş yollar, 3 bin kilometrenin üzerinde otoyollar, 13 bin 22 kilometre uzanmış demir yollarımız, 217 tane limanımız var. Ve haberleşme uydularımız, haberleşme şebekelerimiz, haberleşme alt yapılarımız var. Bunların hepsini topladığınızda son 20 yılda 170 milyar dolar yatırım yaptık. 2053 yılına kadar tam 190 milyar dolarlık yatırım planladık.” 'Dünyanın en uzun, en geniş, en yüksek köprüsü'Geçtiğimiz günlerde açılan Çanakkale Köprüsü’ne de değinen Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemiz alt yapılarda, teknoloji ve mühendislikte o kadar ileri noktalara geldik ki, teknoloji harikası, Türk mühendisleri tarafından tamamen Türk mühendislik çözümleriyle üretilmiş bir köprüyü açtık. Dünyanın en uzun, en geniş, en yüksek asma köprüsü 107 katlı apartman yüksekliğinde Bu da sadece denizin üzerinde 318 metre Deniz yüzeyinin altında da 80 metrelik bir derinlik var. Yıllar süren bir projeyi 4 yıl gibi kısa bir sürede bitirerek, dünyanın hizmetine sunuyorsunuz. Saatler süren bir yolculuğu bu köprüyle 6 dakikaya düşürüyorsunuz. Zamandan kazanım, yakıttan kazanım, çevreselde etkileri var. Dünyaya öncü bir devlet olmak için bu alt yapıları yapmak zorundasınız” dedi.

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adil karaismailoğlu, yatırım, köprü, antalya