https://tr.sputniknews.com/20220416/bilim-kurulu-uyesi-ilhan-maske-takmayla-ilgili-rahatlama-olabilir--1055611949.html
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Maske takmayla ilgili rahatlama olabilir
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Maske takmayla ilgili rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan, Bilim Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir" dedi. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T18:14+0300
2022-04-16T18:14+0300
2022-04-16T18:24+0300
koronavirüs
koronavirüs
türkiye’de kovid-19 salgını
kovid-19
maske
mustafa necmi ilhan
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Bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda, kapalı alanlarda maske kullanımı, yerli aşı TURKOVAC başta olmak üzere birçok konu ele alınacak.Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde, "Önümüzdeki hafta Bilim Kurulu sonrasında inşallah güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olma arzusundayız" dedi. Prof. Dr. İlhan, açıklamalarında şunları kaydetti:
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koronavirüs, türkiye’de kovid-19 salgını, kovid-19, maske, mustafa necmi ilhan
Bilim Kurulu üyesi İlhan: Maske takmayla ilgili rahatlama olabilir
18:14 16.04.2022 (güncellendi: 18:24 16.04.2022) Abone ol
Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan, Bilim Kurulu toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir" dedi.
Bu hafta yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nda, kapalı alanlarda maske kullanımı, yerli aşı TURKOVAC başta olmak üzere birçok konu ele alınacak.
Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmelerde, "Önümüzdeki hafta Bilim Kurulu sonrasında inşallah güzel haberlerle vatandaşlarımızın karşısında olma arzusundayız" dedi.
Prof. Dr. İlhan, açıklamalarında şunları kaydetti:
Şu an geldiğimiz aşamada dünkü rakama bakarsak 4 bin 425 yeni vaka, vefat sayımızda da 20'nin altını görmüş durumdayız. Tabi her şey böyle, vatandaşlarımız da dikkatli olmaya devam ederlerse, aşıları eksik olan vatandaşlarımız aşılarını tamamlarlarsa bu sürecin bu şekilde iyiye doğru yol alacağını söylemek mümkün. Biz de heyecanlıyız muhtemelen kapalı alanlardaki maske takma ile ilgili bir takım rahatlamalar söz konusu olabilir. Burada özellikle maske takmak isteyen vatandaşlar varsa bunu da haklı görmek gerekiyor. İnsanlar kendisine dikkat etmek isteyebilir takmak isteyebilir. Bundan sonraki aşamada kapalı alanlarda biraz daha rahatlamanın söz konusu olacağı fakat uçak, tren, otobüs gibi uzun süreli seyahatlerde maskenin takılacağı, hastane gibi ortamlarda maskenin takılacağı sürecin söz konusu olabileceğini düşünüyorum.