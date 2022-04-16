https://tr.sputniknews.com/20220416/cumhurbaskani-erdogan-irak-kurt-bolgesel-yonetimi-basbakani-mesrur-barzaniyi-kabul-etti-1055600262.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T00:02+0300

2022-04-16T00:02+0300

2022-04-16T00:02+0300

politika

türkiye

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

mesrur barzani

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkileri güçlendirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)

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türkiye, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), mesrur barzani, recep tayyip erdoğan