https://tr.sputniknews.com/20220416/cumhurbaskani-erdogan-irak-kurt-bolgesel-yonetimi-basbakani-mesrur-barzaniyi-kabul-etti-1055600262.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T00:02+0300
2022-04-16T00:02+0300
2022-04-16T00:02+0300
politika
türkiye
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
mesrur barzani
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkileri güçlendirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.
irak kürt bölgesel yönetimi (ikby)
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türkiye, irak kürt bölgesel yönetimi (ikby), mesrur barzani, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabulde, ikili ilişkileri güçlendirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.