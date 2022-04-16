https://tr.sputniknews.com/20220416/cumhurbaskani-erdogan-sanatcilarimizin-emegine-sahip-cikiyoruz-1055614765.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar programında konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T21:32+0300
2022-04-16T21:32+0300
2022-04-16T21:46+0300
recep tayyip erdoğan
iftar
sanatçı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da sanatçılarla iftar programında bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz" dedi.
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recep tayyip erdoğan, iftar, sanatçı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz
21:32 16.04.2022 (güncellendi: 21:46 16.04.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar programında konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da sanatçılarla iftar programında bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz" dedi.