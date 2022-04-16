https://tr.sputniknews.com/20220416/cumhurbaskani-erdogan-sanatcilarimizin-emegine-sahip-cikiyoruz-1055614765.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz

Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar programında konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T21:32+0300

2022-04-16T21:32+0300

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recep tayyip erdoğan

iftar

sanatçı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da sanatçılarla iftar programında bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz" dedi.

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recep tayyip erdoğan, iftar, sanatçı