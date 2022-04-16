https://tr.sputniknews.com/20220416/gozaltindaki-ukraynali-muhalif-lider-medvedcukun-esinden-londraya-ingiliz-esirlerle-takas-cagrisi-1055609572.html
Gözaltındaki Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk’un eşinden Londra’ya İngiliz esirlerle takas çağrısı
Gözaltındaki Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk’un eşinden Londra’ya İngiliz esirlerle takas çağrısı
Ukrayna’da gözaltında tutulan muhalif lider Medvedçuk’un eşi Oksana Marçenko, Rus ve Donetskli askerlerin esir aldığı İngilizlerin yakınlarından Londra'dan eşi... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T16:08+0300
2022-04-16T16:08+0300
2022-04-16T16:16+0300
ukrayna krizi
viktor medvedçuk
oksana marçenko
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Ukrayna’da gözaltında tutulan muhalif lider Viktor Medvedçuk’un eşi Oksana Marçenko, Rus ve Donetskli askerlerin esir aldığı İngilizlerin yakınlarından Londra'dan eşi ile takas talep etme çağrısı yaptı.Marçenko, İngiliz esirlerin ailelerine hitaben hazırladığı video mesajda, “Aiden Eslin ve Sean Pinner’in aile ve yakınlarına, Eslyn Angela, Nathan ve Shannon Wood’a, Derby ve Evan Pinner'a sesleniyorum. Ülkeniz Başbakanı Boris Johnson'dan Ukrayna yönetimine etki etmesini ve Aiden ile Sean'ın serbest bırakılmasını sağlamak için Kiev yetkilileri tarafından gözaltına alınan Ukraynalı muhalif politikacı, eşim Viktor Medvedçuk ile takas edilmelerini istemek size bağlıdır” ifadelerini kullandı.
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viktor medvedçuk, oksana marçenko
Gözaltındaki Ukraynalı muhalif lider Medvedçuk’un eşinden Londra’ya İngiliz esirlerle takas çağrısı
16:08 16.04.2022 (güncellendi: 16:16 16.04.2022) Abone ol
Ukrayna’da gözaltında tutulan muhalif lider Medvedçuk’un eşi Oksana Marçenko, Rus ve Donetskli askerlerin esir aldığı İngilizlerin yakınlarından Londra'dan eşi ile takas talep etmeleri çağrısında bulundu.
Ukrayna’da gözaltında tutulan muhalif lider Viktor Medvedçuk’un eşi Oksana Marçenko, Rus ve Donetskli askerlerin esir aldığı İngilizlerin yakınlarından Londra'dan eşi ile takas talep etme çağrısı yaptı.
Marçenko, İngiliz esirlerin ailelerine hitaben hazırladığı video mesajda, “Aiden Eslin ve Sean Pinner’in aile ve yakınlarına, Eslyn Angela, Nathan ve Shannon Wood’a, Derby ve Evan Pinner'a sesleniyorum. Ülkeniz Başbakanı Boris Johnson'dan Ukrayna yönetimine etki etmesini ve Aiden ile Sean'ın serbest bırakılmasını sağlamak için Kiev yetkilileri tarafından gözaltına alınan Ukraynalı muhalif politikacı, eşim Viktor Medvedçuk ile takas edilmelerini istemek size bağlıdır” ifadelerini kullandı.