https://tr.sputniknews.com/20220416/kadin-yolcu-direksiyon-basindaki-taksiciye-tekme-tokat-saldirdi-1055606500.html

Kadın yolcu, direksiyon başındaki taksiciye tekme tokat saldırdı

Kadın yolcu, direksiyon başındaki taksiciye tekme tokat saldırdı

İstanbul Nişantaşı'nda bir taksici, aldığı müşteriyle tartıştı. Şoförün cep telefonu ile kayıt aldığını gören yolcu, direksiyon başındaki şoföre tekme tokat... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T12:34+0300

2022-04-16T12:34+0300

2022-04-16T12:39+0300

yaşam

istanbul

taksi

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İstanbul Nişantaşı'ndan taksiye binen bir kadın, taksi şoförü ile tartıştı.Taksi şoförü Enver Kaya, geçen perşembe günü akşam saatlerinde Nişantaşı'ndan müşteri aldı. Taksiye binen kadın yolcu gideceği adresi söyleyince şoför, navigasyonu açarak yola koyuldu.Bir süre sonra kadın yolcu şoföre hakaretler etmeye başladı. 50 liradan fazla para vermeyeceğini söyledi. Şoför de 'yolculuğun bitmediğini ama taksimetrenin zaten 50 lirayı geçtiğini' söyledi. Müşteri 'beni götüreceksin' diye bağırmaya başlayınca şoför, taksiyi durdurdu. Taksiden inebileceğini söyleyince de 'İniyorum sana da ödeme yapmıyorum' demesi üzerine şoför, direksiyonu karakola doğru kırdı.Bir yandan da bu durumu cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Karakola doğru giderken müşteri, şoföre hakaretler ederek camlara tekme attı. Kamerayı fark edince şoförün kafasına da tekme attı, saçını çekti. Şoförün elindeki telefonu aldı. Karakola giden şoför, şikayetçi oldu.Karakoldan kaçtı iddiasıAraçtan indirmediği müşteriyle karakola giden taksici, kadının karakol bahçesinden kaçtığını iddia etti.Taksi şoförü Enver Kaya, "Çağlayan Adliye'nin altından giriş yaparken müşteri bana 'sen devam et ben sana zaten 50 lira vereceğim' dedi. Taksimetreye baktım 'zaten şu an 51 lira yazıyor' dedim. Gideceğiniz yere daha var. Daha da yazacaktır, dedim. 'Ben sana başka para ödemem' dedi. Ben size hizmet veriyorum ama siz bana ödeme yapmayacağınızı söylüyorsunuz deyince bana 'beni götüreceksin' dedi" şeklinde konuştu.'Camlara ve bana tekme attı'Tünel çıkışında dörtlülerini yakarak aracı durdurduğunu söyleyen Kaya, "Bana 'ben iniyorum sana da para vermiyorum' dedi. Hanımefendi benim paramı verin dedim. 'Vermiyorum alabiliyorsan al' dedi. Ben aracımı karakola doğru götürdüm. Benimle ilgili bir şikayetiniz varsa karakolda şikayetçi olursunuz. Kendi kendine arabanın arkasında yattı. Camları tekmelemeye başladı. Cep telefonu kameramın açık olduğunu görünce bana tekme atmaya başladı. En son olarak saçımı tuttu çekti. Telefonumu aldı. Telefonumu alınca ben afalladım. Kaydım her şeyim orada" diye konuştu.

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istanbul, taksi