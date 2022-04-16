https://tr.sputniknews.com/20220416/kilicdaroglundan-tek-aday-aciklamasi-birinci-turda-kazanilir-mesele-biter-1055600390.html

Kılıçdaroğlu'ndan 'tek aday' açıklaması: 'Birinci turda kazanılır, mesele biter'

Kılıçdaroğlu'ndan 'tek aday' açıklaması: 'Birinci turda kazanılır, mesele biter'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV yayınında yaptığı açıklamalarda Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin tartışmaları yorumladı... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T00:14+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanı

millet ittifakı

chp

saadet partisi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de Taha Akyol ve Elif Çakır'ın sorularını yanıtladı.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun 'üçüncü ittifak' açıklaması, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın cumhurbaşkanı adayı kriterlerini duyurması, erken seçim ve göçmen sorunu gibi birçok açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı hakkında da konuştu.Seçimlere tek aday ile girilmesi gerektiğini söyleyen CHP Lideri, ''Birinci turda kazanılır, mesele biter'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini bildiği için erken seçime gitmediğini de söyleyen Kılıçdaroğlu, ''Erdoğan'ın yeniden seçim kazanma şansı yoktur'' diye konuştu.Millet İttifakı'nın adayı "Doğru aday, güvenilir aday olacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Taahhütlerini yerine getireceği konusunda güven veren bir aday olacak. Hepimiz oturacağız, karar vereceğiz. Adayın devleti bilmesi lazım. Kurumların inşa edilmesi lazım. Devlete liyakat sistemi gelmesi lazım" dedi.

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kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, millet ittifakı, chp, saadet partisi