https://tr.sputniknews.com/20220416/milli-savunma-bakani-hulusi-akar-ukrayna-savunma-bakani-oleksii-reznikov-ile-gorustu-1055604470.html

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T10:33+0300

2022-04-16T10:33+0300

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hulusi akar

aleksey reznikov

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

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Görüşmede Bakan Akar'ın bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti , Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin emniyetle Türkiye’ye ulaşımlarının sağlanması konularını vurguladığı belirtildi. Akar'ın ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha belirttiği ifade edildi.

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hulusi akar, aleksey reznikov, rusya, ukrayna