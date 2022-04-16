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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220416/milli-savunma-bakani-hulusi-akar-ukrayna-savunma-bakani-oleksii-reznikov-ile-gorustu-1055604470.html
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T10:33+0300
2022-04-16T10:44+0300
hulusi akar
aleksey reznikov
rusya
ukrayna
ukrayna krizi
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Görüşmede Bakan Akar'ın bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti , Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin emniyetle Türkiye’ye ulaşımlarının sağlanması konularını vurguladığı belirtildi. Akar'ın ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha belirttiği ifade edildi.
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hulusi akar, aleksey reznikov, rusya, ukrayna

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü

10:33 16.04.2022 (güncellendi: 10:44 16.04.2022)
© AA / Arif AkdoğanMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© AA / Arif Akdoğan
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Bakan Akar'ın bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi, Türk vatandaşları ile sivillerin karadan ve denizden tahliyesinin aciliyeti , Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin emniyetle Türkiye’ye ulaşımlarının sağlanması konularını vurguladığı belirtildi.
Akar'ın ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardımlar için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini bir kez daha belirttiği ifade edildi.
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