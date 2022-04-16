Prof. Dr. Şen'den toz uyarısı: Bugün ve yarın maskesiz dışarı çıkılmasın

Bunu önleyemezsiniz. Ne yapacaksınız? Nefes almayacaksınız, daha doğrusu bu tozu nefesle içerinize almamanız gerekiyor. Bu tozun içinde bakteri ve mantarlar var. Bunu tenefüs ederseniz bronşlarınıza ve hatta akciğerlerinize inebilir. Astım ve KOAH hastalığında krize neden olabilir. Bugün ve yarın bu havalarda maskesiz dışarı çıkılmasın. Bunun maskesi aslında biraz daha farklı. N149 maskesini kullanmak lazım ama bu Kovid maskesi de iş görür. Yarınki yağmur biraz kuvvetli olabilir. Önümüzdeki hafta dalgalı şekilde ıslak geçecek.