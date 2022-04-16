Prof. Dr. Şen'den toz uyarısı: Bugün ve yarın maskesiz dışarı çıkılmasın
© İHASuriye’den gelen toz bulutu, Ceylanpınar'da etkili oldu
© İHA
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında toz taşınımı uyarısında bulunarak, "Bugün ve yarın bu havalarda maskesiz dışarı çıkılmasın. Bunun maskesi aslında biraz daha farklı. N149 maskesini kullanmak lazım ama bu Kovid maskesi de iş görür" dedi.
Afrika üzerinden Türkiye'ye toz taşınımı geliyor. Özellikle yarın etkili olacak toz savrulması, batı ve iç kesimlerinde görülecek.
CNN TÜRK Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de Sahra Çölü'nden gelecek toz taşınımına karşı vatandaşları uyardı.
Toz taşınımı uyarısında bulunan Prof. Dr. Şen, özellikle yarınki yağışların çamur şeklinde gerçekleşeceğini söyledi.
Prof. Dr. Şen, Sahra Çölü tozunun zararlarına dikkat çekerek, maskesiz dışarı çıkılmamasının altını çizdi.
Prof. Dr. Şen, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu bilgileri verdi:
Saat 18.00 civarında Marmaris civarından içeri girecek. Nerelerde etkili olacak? Muğla, Aydın, Manisa, Antalya’nın batısında etkili olacak.
Bu da sabah saatlerindeki durum. Ege Bölgesi’nde girmiş oluyor. Kıbrıs’ın batısından neredeyse tüm Ege Bölgesi ve İç Anadolu’ya doğru gidiyor ve Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir, Aydın, Manisa, Muğla civarında bu toz etkili olacak.
Bu toz nedir? Bu toz Sahra Çölü’nden kalkıp gelen bir tozu. Yüzey tozu değil bu. Bir de yukarıdan toz gelir. Suriye’den Güneydoğu Anadolu’ya gelen yüzeysel tozdur.
Bu da Sahra’dan gelen, Kuzey Afrika’dan gelen Çöl Tozu.
Pazartesi günü Marmara Bölgesi’nden ayrılıyor, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne geliyor.
Bu toz gelince ne olacak? Yarın Istanbul'da yağış var. Öğle saatlerinden itibaren bu yağış başlayacak ve çamur şeklinde bu tozu aşağı indirecek. Onun için balkonlarda çamaşırınız varsa içeri alın. İstanbul’da yarın yağış kuvvetli olabilir.
'Bu tozu nefesle içerinize almamanız gerekiyor'
"Nasıl bir etki bırakacak?" sorusuna ise Prof. Dr. Şen, şu yanıtı verdi:
Bunu önleyemezsiniz. Ne yapacaksınız? Nefes almayacaksınız, daha doğrusu bu tozu nefesle içerinize almamanız gerekiyor. Bu tozun içinde bakteri ve mantarlar var. Bunu tenefüs ederseniz bronşlarınıza ve hatta akciğerlerinize inebilir. Astım ve KOAH hastalığında krize neden olabilir. Bugün ve yarın bu havalarda maskesiz dışarı çıkılmasın. Bunun maskesi aslında biraz daha farklı. N149 maskesini kullanmak lazım ama bu Kovid maskesi de iş görür. Yarınki yağmur biraz kuvvetli olabilir. Önümüzdeki hafta dalgalı şekilde ıslak geçecek.
Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan da Afrika üzerinden gelecek çöl tozuna karşı önemli uyarılar yapıldı.