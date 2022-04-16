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Rusya Donanması Komutanı, batan Moskva kruvazörünün mürettebatıyla görüştü
Rusya Donanması Komutanı, batan Moskva kruvazörünün mürettebatıyla görüştü
Rusya Donanması Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov ile Karadeniz Filosu komutanları batan Moskva kruvazörünün mürettebatı ile Sivastopol’de bir araya geldi... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T22:00+0300
2022-04-16T21:59+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi olan Moskva kruvazöründe perşembe günü cephanenin infilak ettiğini ve geminin ciddi düzeyde hasar gördüğünü açıklamıştı. Daha sonra, fırtınanın da etkisiyle geminin aynı gün dengesini yitirdiği ve battığı açıklandı.Moskva kruvazörünün mürettebat üyeleri Sivastopol’e tahliye edilmişlerdi.Ukrayna tarafı, Moskva kruvazörünün kendileri tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucu battığını iddia ediyor, Rusya bu iddiayı doğrulamış değil.
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Rusya Donanması Komutanı, batan Moskva kruvazörünün mürettebatıyla görüştü

22:00 16.04.2022
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Fotoğraf bankasına girMoskva
Moskva - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
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Rusya Donanması Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov ile Karadeniz Filosu komutanları batan Moskva kruvazörünün mürettebatı ile Sivastopol’de bir araya geldi. Amiral Yevmenov, Moskva mürettebatının Rusya donanmasında görev yapmaya devam edeceğini kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi olan Moskva kruvazöründe perşembe günü cephanenin infilak ettiğini ve geminin ciddi düzeyde hasar gördüğünü açıklamıştı. Daha sonra, fırtınanın da etkisiyle geminin aynı gün dengesini yitirdiği ve battığı açıklandı.
Moskva kruvazörünün mürettebat üyeleri Sivastopol’e tahliye edilmişlerdi.
Ukrayna tarafı, Moskva kruvazörünün kendileri tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucu battığını iddia ediyor, Rusya bu iddiayı doğrulamış değil.
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