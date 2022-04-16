https://tr.sputniknews.com/20220416/rusya-donanmasi-komutani-batan-moskva-kruvazorunun-murettebatiyla-gorustu-1055614893.html

Rusya Donanması Komutanı, batan Moskva kruvazörünün mürettebatıyla görüştü

Rusya Donanması Komutanı, batan Moskva kruvazörünün mürettebatıyla görüştü

Rusya Donanması Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov ile Karadeniz Filosu komutanları batan Moskva kruvazörünün mürettebatı ile Sivastopol’de bir araya geldi... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T22:00+0300

2022-04-16T22:00+0300

2022-04-16T21:59+0300

rusya

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Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz Filosu’nun amiral gemisi olan Moskva kruvazöründe perşembe günü cephanenin infilak ettiğini ve geminin ciddi düzeyde hasar gördüğünü açıklamıştı. Daha sonra, fırtınanın da etkisiyle geminin aynı gün dengesini yitirdiği ve battığı açıklandı.Moskva kruvazörünün mürettebat üyeleri Sivastopol’e tahliye edilmişlerdi.Ukrayna tarafı, Moskva kruvazörünün kendileri tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucu battığını iddia ediyor, Rusya bu iddiayı doğrulamış değil.

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