https://tr.sputniknews.com/20220416/rusya-turkiyeden-biber-ve-dort-meyvenin-alimina-yonelik-yasagi-kaldirdi-1055613198.html

Rusya, Türkiye’den biber ve dört meyvenin alımına yönelik yasağı kaldırdı

Rusya, Türkiye’den biber ve dört meyvenin alımına yönelik yasağı kaldırdı

Rusya’nın tüketici hakları ve halk sağlığı denetçisi Rospotrebnadzor, Türkiye’den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt alımına yönelik kısıtlamaları... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T19:38+0300

2022-04-16T19:38+0300

2022-04-16T19:37+0300

dünya

biber

rusya

türkiye

üzüm

portakal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103744/17/1037441719_0:0:1240:698_1920x0_80_0_0_e99052901282f68158cd1238f73fa9bb.jpg

Rospotrebnadzor yetkililerinin açıklamasında, “Rusya pazarına kaliteli ve tüketilmesi güvenli ürünler tedarik edilmesine ilişkin Türk tarafı ile yapılan çalışmanın sonucunda, Türkiye’de üretilen biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurtun Rusya’ya girişine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.Rospotrebnadzor yetkilileri, istemeleri üstüne, Türkiye tarafının, tarımda kullanılan pestisit gibi kimyasallara ilişkin denetimleri artırdığını belirtti. Yetkililer, kimyasalların kabul edilebilir en üst düzeyi aşmadığının laboratuvar testlerinde de görülmesi üstüne Türkiye’den söz konusu ürünlerin alımına yönelik uygulanan yasağın kaldırılmasına karar verdiklerini kaydetti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

biber, rusya, türkiye, üzüm, portakal