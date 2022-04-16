https://tr.sputniknews.com/20220416/rusya-turkiyeden-biber-ve-dort-meyvenin-alimina-yonelik-yasagi-kaldirdi-1055613198.html
Rusya, Türkiye’den biber ve dört meyvenin alımına yönelik yasağı kaldırdı
Rusya, Türkiye’den biber ve dört meyvenin alımına yönelik yasağı kaldırdı
Rusya’nın tüketici hakları ve halk sağlığı denetçisi Rospotrebnadzor, Türkiye’den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt alımına yönelik kısıtlamaları... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T19:38+0300
2022-04-16T19:38+0300
2022-04-16T19:37+0300
dünya
biber
rusya
türkiye
üzüm
portakal
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Rospotrebnadzor yetkililerinin açıklamasında, “Rusya pazarına kaliteli ve tüketilmesi güvenli ürünler tedarik edilmesine ilişkin Türk tarafı ile yapılan çalışmanın sonucunda, Türkiye’de üretilen biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurtun Rusya’ya girişine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.Rospotrebnadzor yetkilileri, istemeleri üstüne, Türkiye tarafının, tarımda kullanılan pestisit gibi kimyasallara ilişkin denetimleri artırdığını belirtti. Yetkililer, kimyasalların kabul edilebilir en üst düzeyi aşmadığının laboratuvar testlerinde de görülmesi üstüne Türkiye’den söz konusu ürünlerin alımına yönelik uygulanan yasağın kaldırılmasına karar verdiklerini kaydetti.
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biber, rusya, türkiye, üzüm, portakal
Rusya, Türkiye’den biber ve dört meyvenin alımına yönelik yasağı kaldırdı
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Rusya’nın tüketici hakları ve halk sağlığı denetçisi Rospotrebnadzor, Türkiye’den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt alımına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.
Rospotrebnadzor yetkililerinin açıklamasında, “Rusya pazarına kaliteli ve tüketilmesi güvenli ürünler tedarik edilmesine ilişkin Türk tarafı ile yapılan çalışmanın sonucunda, Türkiye’de üretilen biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurtun Rusya’ya girişine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.
Rospotrebnadzor yetkilileri, istemeleri üstüne, Türkiye tarafının, tarımda kullanılan pestisit gibi kimyasallara ilişkin denetimleri artırdığını belirtti. Yetkililer, kimyasalların kabul edilebilir en üst düzeyi aşmadığının laboratuvar testlerinde de görülmesi üstüne Türkiye’den söz konusu ürünlerin alımına yönelik uygulanan yasağın kaldırılmasına karar verdiklerini kaydetti.