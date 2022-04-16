Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220416/sarigulden-genel-af-cagrisi-1055616277.html
Sarıgül'den 'genel af' çağrısı
Sarıgül'den 'genel af' çağrısı
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "uyuşturucu, terör, kadın ve çocuk taciz suçlarına karışmamış tutuklular" için genel af çıkarılması için siyasi partilere... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T23:43+0300
2022-04-16T23:40+0300
türkiye
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi
türkiye değişim partisi (tdp)
osmaniye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055616205_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_70103855b4ea9ef27fb75cafde5dc6b2.jpg
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Osmaniye ziyareti için geldiği Adana Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, sorunları gerçekçi bir şekilde tespit etmek için Türkiye'nin birçok noktasını gezdiğini söyledi.TDP olarak karalamak ve kötülemek için değil, çare bulmak için gezdiğini belirten Sarıgül, "Türkiye'mizin, siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlarına çare bulacak olan parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Türkiye Değişim Partisi kadroları bilgili, becerikli, yetenekli ve Türkiye'mizin meselelerine her dakika ve her saniye çalışanlardan oluşmaktadır" diye konuştu.Sarıgül, "uyuşturucu, terör, kadın ve çocuk taciz suçlarına karışmamış tutuklular" için genel af çıkarılması için siyasi partilere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:
türkiye
osmaniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/10/1055616205_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_4d46bfb629010721be8160e86cf2a796.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi, türkiye değişim partisi (tdp), osmaniye

Sarıgül'den 'genel af' çağrısı

23:43 16.04.2022
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİTürkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© İHA / UMUTCAN İŞLEDİCİ
Abone olTelegram
TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "uyuşturucu, terör, kadın ve çocuk taciz suçlarına karışmamış tutuklular" için genel af çıkarılması için siyasi partilere çağrıda bulundu.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Osmaniye ziyareti için geldiği Adana Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, sorunları gerçekçi bir şekilde tespit etmek için Türkiye'nin birçok noktasını gezdiğini söyledi.
TDP olarak karalamak ve kötülemek için değil, çare bulmak için gezdiğini belirten Sarıgül, "Türkiye'mizin, siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlarına çare bulacak olan parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Türkiye Değişim Partisi kadroları bilgili, becerikli, yetenekli ve Türkiye'mizin meselelerine her dakika ve her saniye çalışanlardan oluşmaktadır" diye konuştu.
Sarıgül, "uyuşturucu, terör, kadın ve çocuk taciz suçlarına karışmamış tutuklular" için genel af çıkarılması için siyasi partilere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:
"Cezaevleri kapasitesinin çok çok üzerinde. Bayram öncesi bütün siyasi partilere çağrıda bulunuyorum; gelin hep birlikte bir genel af çıkararak toplumsal barışı sağlayalım. Kardeşlik hukukunu, Türkiye'mizde bayram öncesi yeni baştan tesis edelim. Gelin bütün siyasi partiler oy kaygısı düşünmeden bu barışı hep birlikte sağlayalım."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала