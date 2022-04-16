https://tr.sputniknews.com/20220416/sarigulden-genel-af-cagrisi-1055616277.html

Sarıgül'den 'genel af' çağrısı

Sarıgül'den 'genel af' çağrısı

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "uyuşturucu, terör, kadın ve çocuk taciz suçlarına karışmamış tutuklular" için genel af çıkarılması için siyasi partilere... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T23:43+0300

2022-04-16T23:43+0300

2022-04-16T23:40+0300

türkiye

mustafa sarıgül

türkiye değişim partisi

türkiye değişim partisi (tdp)

osmaniye

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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Osmaniye ziyareti için geldiği Adana Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, sorunları gerçekçi bir şekilde tespit etmek için Türkiye'nin birçok noktasını gezdiğini söyledi.TDP olarak karalamak ve kötülemek için değil, çare bulmak için gezdiğini belirten Sarıgül, "Türkiye'mizin, siyasal, sosyal, ekonomik ve toplumsal sorunlarına çare bulacak olan parti Türkiye Değişim Partisi'dir. Türkiye Değişim Partisi kadroları bilgili, becerikli, yetenekli ve Türkiye'mizin meselelerine her dakika ve her saniye çalışanlardan oluşmaktadır" diye konuştu.Sarıgül, "uyuşturucu, terör, kadın ve çocuk taciz suçlarına karışmamış tutuklular" için genel af çıkarılması için siyasi partilere çağrıda bulunarak, şunları kaydetti:

türkiye

osmaniye

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mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi, türkiye değişim partisi (tdp), osmaniye