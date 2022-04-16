https://tr.sputniknews.com/20220416/sayistay-baskanliginda-uye-secimi-yapilacak-1055606946.html

Sayıştay Başkanlığı'nda üye seçimi yapılacak

Sayıştay Başkanlığı'nda üye seçimi yapılacak

Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçimi yapılacak. 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T13:14+0300

2022-04-16T13:14+0300

2022-04-16T13:15+0300

türkiye

sayıştay

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Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 5 üyenin 3'ü Sayıştay meslek mensupları, 1'i Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları, 1'i de diğer adaylar arasından seçilecek.Seçime katılmak isteyenlerin, 30 gün içinde Sayıştay Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor.

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sayıştay