https://tr.sputniknews.com/20220416/sayistay-baskanliginda-uye-secimi-yapilacak-1055606946.html
Sayıştay Başkanlığı'nda üye seçimi yapılacak
Sayıştay Başkanlığı'nda üye seçimi yapılacak
Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçimi yapılacak. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T13:14+0300
2022-04-16T13:14+0300
2022-04-16T13:15+0300
türkiye
sayıştay
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Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 5 üyenin 3'ü Sayıştay meslek mensupları, 1'i Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları, 1'i de diğer adaylar arasından seçilecek.Seçime katılmak isteyenlerin, 30 gün içinde Sayıştay Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor.
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sayıştay
Sayıştay Başkanlığı'nda üye seçimi yapılacak
13:14 16.04.2022 (güncellendi: 13:15 16.04.2022) Abone ol
Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçimi yapılacak.
Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 5 üyenin 3'ü Sayıştay meslek mensupları, 1'i Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları, 1'i de diğer adaylar arasından seçilecek.
Seçime katılmak isteyenlerin, 30 gün içinde Sayıştay Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor.