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https://tr.sputniknews.com/20220416/sayistay-baskanliginda-uye-secimi-yapilacak-1055606946.html
Sayıştay Başkanlığı'nda üye seçimi yapılacak
Sayıştay Başkanlığı'nda üye seçimi yapılacak
Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçimi yapılacak. 16.04.2022, Sputnik Türkiye
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Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 5 üyenin 3'ü Sayıştay meslek mensupları, 1'i Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları, 1'i de diğer adaylar arasından seçilecek.Seçime katılmak isteyenlerin, 30 gün içinde Sayıştay Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor.
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Sayıştay Başkanlığı'nda üye seçimi yapılacak

13:14 16.04.2022 (güncellendi: 13:15 16.04.2022)
© AASayıştay
Sayıştay - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© AA
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Sayıştay Başkanlığında boş bulunan 5 üyelik için Sayıştay Kanunu'nda belirtilen niteliklere sahip istekliler arasından üye seçimi yapılacak.
Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 5 üyenin 3'ü Sayıştay meslek mensupları, 1'i Hazine ve Maliye Bakanlığı meslek mensupları, 1'i de diğer adaylar arasından seçilecek.
Seçime katılmak isteyenlerin, 30 gün içinde Sayıştay Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurması gerekiyor.
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