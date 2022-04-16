https://tr.sputniknews.com/20220416/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi--ab-yanlis-silah-gonderdi-1055611392.html
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: AB ‘yanlış’ silah gönderdi
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: AB ‘yanlış’ silah gönderdi
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukraynaya ‘yanlış’ silahlar... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T18:00+0300
2022-04-16T18:00+0300
2022-04-16T18:00+0300
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Podolyak, “AB bize istediğimiz değil, başka silahlar gönderiyor, üstelik bunların teslimatı çok uzun zaman alıyor” ifadelerini kullandı.Podolyak ayrıca, Avrupa ülkelerinden Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu silahları ‘bir ay içinde’ değil, hemen göndermelerini talep etti.
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: AB ‘yanlış’ silah gönderdi
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukraynaya ‘yanlış’ silahlar gönderdiğini belirtti.
Podolyak, “AB bize istediğimiz değil, başka silahlar gönderiyor, üstelik bunların teslimatı çok uzun zaman alıyor” ifadelerini kullandı.
Podolyak ayrıca, Avrupa ülkelerinden Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu silahları ‘bir ay içinde’ değil, hemen göndermelerini talep etti.