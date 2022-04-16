https://tr.sputniknews.com/20220416/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi--ab-yanlis-silah-gonderdi-1055611392.html

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: AB ‘yanlış’ silah gönderdi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: AB ‘yanlış’ silah gönderdi

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukraynaya ‘yanlış’ silahlar... 16.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-16T18:00+0300

2022-04-16T18:00+0300

2022-04-16T18:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

mihail podolyak

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Podolyak, “AB bize istediğimiz değil, başka silahlar gönderiyor, üstelik bunların teslimatı çok uzun zaman alıyor” ifadelerini kullandı.Podolyak ayrıca, Avrupa ülkelerinden Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu silahları ‘bir ay içinde’ değil, hemen göndermelerini talep etti.

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ukrayna, rusya, mihail podolyak