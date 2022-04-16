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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220416/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi--ab-yanlis-silah-gonderdi-1055611392.html
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: AB ‘yanlış’ silah gönderdi
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: AB ‘yanlış’ silah gönderdi
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukraynaya ‘yanlış’ silahlar... 16.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-16T18:00+0300
2022-04-16T18:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
mihail podolyak
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Podolyak, “AB bize istediğimiz değil, başka silahlar gönderiyor, üstelik bunların teslimatı çok uzun zaman alıyor” ifadelerini kullandı.Podolyak ayrıca, Avrupa ülkelerinden Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu silahları ‘bir ay içinde’ değil, hemen göndermelerini talep etti.
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ukrayna, rusya, mihail podolyak

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi: AB ‘yanlış’ silah gönderdi

18:00 16.04.2022
© Fotoğraf : Twitter/ Mihail PodolyakRusya- Ukrayna görüşmeleri
Rusya- Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
© Fotoğraf : Twitter/ Mihail Podolyak
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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği’nin (AB) Ukraynaya ‘yanlış’ silahlar gönderdiğini belirtti.
Podolyak, “AB bize istediğimiz değil, başka silahlar gönderiyor, üstelik bunların teslimatı çok uzun zaman alıyor” ifadelerini kullandı.
Podolyak ayrıca, Avrupa ülkelerinden Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu silahları ‘bir ay içinde’ değil, hemen göndermelerini talep etti.
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