Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220417/mustafa-sarigul-60-gunde-30-bin-uye-kaydi-olmazsa-genel-baskanligi-birakirim-1055631668.html
Mustafa Sarıgül: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım
Mustafa Sarıgül: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, genel merkez yöneticileri ve parti üyeleriyle iftarda bir araya geldi. İftarda konuşan Başkan... 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T23:08+0300
2022-04-17T23:07+0300
politika
mustafa sarıgül
türkiye değişim partisi (tdp)
üyelik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054965816_0:86:2001:1211_1920x0_80_0_0_7e4b0f1c61e273d69a562cb2bedd77ca.jpg
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez yöneticileriyle iftar yemeğinde buluştu. İftardan sonra TDP Genel Başkanı Sarıgül açıklamalarda bulundu. Hem partisi hem de ülkesi için çok çalıştığını söyleyen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül şunları ifade etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054965816_134:0:1865:1298_1920x0_80_0_0_89386c834dccd176490526b41aacb198.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mustafa sarıgül, türkiye değişim partisi (tdp), üyelik

Mustafa Sarıgül: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım

23:08 17.04.2022
© AAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, genel merkez yöneticileri ve parti üyeleriyle iftarda bir araya geldi. İftarda konuşan Başkan Sarıgül, “60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım” dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin genel merkez yöneticileriyle iftar yemeğinde buluştu. İftardan sonra TDP Genel Başkanı Sarıgül açıklamalarda bulundu.

Hem partisi hem de ülkesi için çok çalıştığını söyleyen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül şunları ifade etti:
“Alın terimizin ve emeğimizin karşılığını yüzde 100 alacağız. İnanın ki hiç durmuyorum. Vücudum dursa zihnim durmuyor. Sürekli ülkem, bana inanalar ve güvenenler için ne yaparım diye 24 saat düşünüyorum. Ülkemiz ve partimiz için TDP’den başka çare yok. Yerel yönetimlerde sağladığımız Şişli modelini Türkiye çapında sağlayacağız. TDP’ye nazar değecek diye korkuyorum. Buradan ilan ediyorum, 60 günlük süre içerisinde bu ülkede 30 bin tane üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım. Üyelerimizi arttıracağız, başarılı teşkilatlarımızı kutlayacağız, daha çok çalışması gereken arkadaşlarımıza yoğun bir şekilde destek vereceğiz. Biz önümüzdeki sürede proje, çözüm, çare üreteceğiz. Artık bireysel konuşma devrini kapatıyor, proje konuşma devrini başlatıyoruz. Turizmde, tekstilde, tarımda, teknolojide neler yapacağımızı konuşacağız, halkımızla buluşacağız, her gittiğimiz yerde çözümü anlatacağız.”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала