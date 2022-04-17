https://tr.sputniknews.com/20220417/rusyada-helikopter-dustu-1-olu-1055626379.html
Rusya’da helikopter düştü: 1 ölü
Rusya’da helikopter düştü: 1 ölü
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kuban bölgesinde tarım arazisi işlemede kullanılan bir Mi-2 helikopteri düştü. 17.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-17T15:20+0300
2022-04-17T15:20+0300
2022-04-17T15:31+0300
dünya
rusya
helikopter
mi-2
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Rusya'nın güneyindeki Kuban bölgesinde bir Mi-2 helikopteri tarlaya inişe geçtiği sırada düştü.Helikopterin düşmesi neticesinde bir kişi hayatını kaybetti.Olay yerine 8 araç eşliğinde 17 kişilik kurtarma ekibi ulaştı.
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rusya, helikopter, mi-2
Rusya’da helikopter düştü: 1 ölü
15:20 17.04.2022 (güncellendi: 15:31 17.04.2022) Abone ol
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Kuban bölgesinde tarım arazisi işlemede kullanılan bir Mi-2 helikopteri düştü.
Rusya'nın güneyindeki Kuban bölgesinde bir Mi-2 helikopteri tarlaya inişe geçtiği sırada düştü.
Helikopterin düşmesi neticesinde bir kişi hayatını kaybetti.
Olay yerine 8 araç eşliğinde 17 kişilik kurtarma ekibi ulaştı.