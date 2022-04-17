https://tr.sputniknews.com/20220417/sort-giyemezsin-deyip-disladilar-aciklamasiyla-gundem-olan-hentbolcu-akpinar-sozlerini-tutmadilar-1055620278.html

'Şort giyemezsin deyip dışladılar' açıklamasıyla gündem olan hentbolcu Akpınar: Sözlerini tutmadılar

'Şort giyemezsin deyip dışladılar' açıklamasıyla gündem olan hentbolcu Akpınar: Sözlerini tutmadılar

Şanlıurfalı 14 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar, Türkiye Hentbol Şampiyonası'na katılamamasıyla ilgili, “Ailem bütün maçlara gitmem için izin veriyor. Hatta... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T07:55+0300

2022-04-17T07:55+0300

2022-04-17T07:55+0300

merve akpınar

hentbol

şanlıurfa

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"Sen kızsın, şort giyemezsin diyerek beni dışladılar" açıklamasıyla gündem olan genç hentbolcu Merve Akpınar, oynadığı hentbol takımının Türkiye Hentbol Şampiyonası’na katılamaması ile ilgili açıklama yaptı. 'Güneşin Çocukları Hentbol Takımı'nda oynayan hentbolcu Merve Akpınar, ailesinin maçlara gitmesine izin vermediği yönündeki iddialara ilişkin, ailesinin maçlara gitmesine izin verdiğini ancak sponsor sözü verenlerin bunu yerine getirmediğini anlattı: "Ailem bütün maçlara gitmem için izin veriyor. Hatta bu maçlar için formları da doldurduk. Ama kendimize sponsor arıyorduk. Sponsor olmayınca ondan dolayı gidemedik. Yol ve konaklama ücretleri vardı. Öğretmenimiz bunu karşılayamazdı. Sponsorumuz olamadığı için maçlara gidemedim. Gitseydik büyük ihtimal bu maçı kazanırdık." Gündeme gelmesiyle birlikte yurt içinde çok sayıda kurum ve kişilerin kendilerine sponsor olması için sözler verdiğini, bunun için reklamlarını yaptığını sözlerine ekleyen Akpınar, bu sözlerin tutulmadığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Birçok söz verildi ama tamamı tutulmadı. Sponsor olmak isteyen bazı kişi ve kurumlar vardı. Onlar sözlerini tutmadı. Hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. Okulumdan memnunum herkes beni çok seviyor. Bana yardımcı oluyorlar, destek veriyorlar. Yapmış olduğum sporumla ilgili olarak öğretmen ve arkadaşlarımla sürekli fikir alışverişinde bulunuyorum."

https://tr.sputniknews.com/20210706/genc-sporcu-merve-akpinar-koyumdeki-kiz-cocuklarinin-kaderini-degistirecegim-1044895663.html

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merve akpınar, hentbol, şanlıurfa