https://tr.sputniknews.com/20220417/zirai-kanal-temizliginde-atiklar-dalyan-kanallarina-akti-1055618483.html

Zirai kanal temizliğinde atıklar Dalyan kanallarına aktı

Zirai kanal temizliğinde atıklar Dalyan kanallarına aktı

Türkiye'nin turizm cenneti Muğla'nın dünyaca ünlü Dalyan kanallarına bağlanan arazilerin sulama yapıldığı kanallarda temizlik yapıldı. Temizlik sırasında... 17.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-17T03:53+0300

2022-04-17T03:53+0300

2022-04-17T04:05+0300

türkiye

çevre kirliliği

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Muğla’nın dünyaca ünlü Dalyan kanallarına bağlanan ve çevredeki arazilerin sulamasını sağlayan kanallarda geçtiğimiz günlerde yapılan temizlik çalışmalarının ardından ortaya çıkan pislik ve atıklar, Dalyan kanallarına aktı, yaşanan görüntü tepki çekti. Dalyan kanallarında temizlik yapan Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi'ne bağlı ekipler de kanalda yine temizlik yaptı.Konu ile ilgili açıklamada bulunan Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı turizm sezonunun başladığını belirterek, “Bizim hazırlıklı olmamız gerekiyor. İlk önce turizm sezonu başlangıcında kanalın üst temizliğini yapmamız gerekiyor. Her yıl olduğu gibi Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi olarak ilk önce kanalın sağı ile solu ile üst temizliğini yapıp daha sonra dip temizliğine geçiyoruz. Dalyan kapısından, Köyceğiz gölü ağzına kadar üst temizliğini yaptık ama bakıyoruz ertesi gün yine kanalda inanılmaz derecede kirlilik var. Zirai arazilerin sulama kanallarında bazı kurumlar temizlik yapıyor. Ziraat devam etmeli, kanallar temizlenmeli ama tedbir alınarak yapılmalı. Temizlik yapılan kanalların içindeki bütün artıkların, bizim birkaç gün önce temizlediğimiz alana dolduğunu görüyoruz. Bunların önüne bir engel yapılarak temizlik yapılması gerekiyor. Keşke bizlere haber verilse bu engelleri yapıp o pislikler kanala girmeden, teknelerin arasına gelmeden temizlesek. Teknelerin arasında temizlik yapamıyoruz, tüm tekleri kaldırmamız gerekiyor bu da mümkün değil” diye konuştu.“İlgili birimlerden rica ediyorum” diyen Yalılı, “Böyle bir çalışma yapacakları zaman Dalko ile irtibat kurmaları lazım. Biz en azından kanal ağızlarında toplamamız açısından tedbir alırız” dedi.Ortaca Belediyesi’nin çevreci teknesinin de olduğunu ancak yetersiz olduğunu belirten Yalılı, “Tabii ki onunda desteği var. Ama biz bugüne kadar Dalko olarak kendi imkanlarımızla, personelimizle, dalgıçlarımızla temizliğe devam ettiriyoruz. Bu arada da bazı üzücü laflar oluyor. Dalko Dalyan kanalının sahibiymiş diyorlar. Kusura bakmasın kimse, alınmasın Dalyan kanalların sahibi Dalko Dalyan Su Ürünleri. Çevreci kurumda Dalko. Tabii ki Dalyan’ı bizim herkesten fazla sahip çıkmamız gerekiyor, bu doğrultuda işimizi yapmaya devam ediyoruz” dedi.“Dalyan hepimizin” diyen Yalılı, “Dünyaya, Türkiye’ye mal olmuş bir Dalyan burası. İztuzu sahili, carettası ile kefal balığı ile her kurumun ilgilenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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çevre kirliliği