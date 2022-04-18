https://tr.sputniknews.com/20220418/abdden-cine-rusya-tehdidi-1055660038.html

ABD’den Çin’e ‘Rusya’ tehdidi

ABD’den Çin’e ‘Rusya’ tehdidi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin’i Rusya’ya tedarik etmesi veya yaptırımları aşmasına yardımcı olması durumunda ‘ciddi sonuçlarla’ tehdit etti. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Çin, Rusya’ya silah sevkiyatı üzerinde çalışırsa, Rusya’ya yaptırımları aşmasına yardımcı olursa bunu sadece biz değil, aynı zamanda müttefiklerimiz ve ortaklarımız tarafından da ciddi sonuçlar takip edecek” diye açıkladı.Price, Çin’in Rusya’ya olası yardımı yakından takip ettiklerini, ama henüz silah sevkiyatını gözlemlemediklerini söyledi.

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rusya, abd, çin, ned price