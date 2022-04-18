Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220418/abdden-cine-rusya-tehdidi-1055660038.html
ABD’den Çin’e ‘Rusya’ tehdidi
ABD’den Çin’e ‘Rusya’ tehdidi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin’i Rusya’ya tedarik etmesi veya yaptırımları aşmasına yardımcı olması durumunda ‘ciddi sonuçlarla’ tehdit etti. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T23:00+0300
2022-04-18T22:57+0300
dünya
rusya
abd
çin
ned price
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050430944_0:9:1200:684_1920x0_80_0_0_ed818e1b0e16852c300d163dc6ceb518.jpg
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Çin, Rusya’ya silah sevkiyatı üzerinde çalışırsa, Rusya’ya yaptırımları aşmasına yardımcı olursa bunu sadece biz değil, aynı zamanda müttefiklerimiz ve ortaklarımız tarafından da ciddi sonuçlar takip edecek” diye açıkladı.Price, Çin’in Rusya’ya olası yardımı yakından takip ettiklerini, ama henüz silah sevkiyatını gözlemlemediklerini söyledi.
rusya
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/03/1050430944_120:0:1187:800_1920x0_80_0_0_7cfd9dafc647853b3fc1d9aa0ccd91c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, çin, ned price

ABD’den Çin’e ‘Rusya’ tehdidi

23:00 18.04.2022
© REUTERS / Brian SnyderABD - Çin bayrağı
ABD - Çin bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / Brian Snyder
Abone olTelegram
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin’i Rusya’ya tedarik etmesi veya yaptırımları aşmasına yardımcı olması durumunda ‘ciddi sonuçlarla’ tehdit etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Çin, Rusya’ya silah sevkiyatı üzerinde çalışırsa, Rusya’ya yaptırımları aşmasına yardımcı olursa bunu sadece biz değil, aynı zamanda müttefiklerimiz ve ortaklarımız tarafından da ciddi sonuçlar takip edecek” diye açıkladı.
Price, Çin’in Rusya’ya olası yardımı yakından takip ettiklerini, ama henüz silah sevkiyatını gözlemlemediklerini söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала