https://tr.sputniknews.com/20220418/abdden-cine-rusya-tehdidi-1055660038.html
ABD’den Çin’e ‘Rusya’ tehdidi
ABD’den Çin’e ‘Rusya’ tehdidi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin’i Rusya’ya tedarik etmesi veya yaptırımları aşmasına yardımcı olması durumunda ‘ciddi sonuçlarla’ tehdit etti. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T23:00+0300
2022-04-18T23:00+0300
2022-04-18T22:57+0300
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çin
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Çin, Rusya’ya silah sevkiyatı üzerinde çalışırsa, Rusya’ya yaptırımları aşmasına yardımcı olursa bunu sadece biz değil, aynı zamanda müttefiklerimiz ve ortaklarımız tarafından da ciddi sonuçlar takip edecek” diye açıkladı.Price, Çin’in Rusya’ya olası yardımı yakından takip ettiklerini, ama henüz silah sevkiyatını gözlemlemediklerini söyledi.
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rusya, abd, çin, ned price
ABD’den Çin’e ‘Rusya’ tehdidi
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin’i Rusya’ya tedarik etmesi veya yaptırımları aşmasına yardımcı olması durumunda ‘ciddi sonuçlarla’ tehdit etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, “Çin, Rusya’ya silah sevkiyatı üzerinde çalışırsa, Rusya’ya yaptırımları aşmasına yardımcı olursa bunu sadece biz değil, aynı zamanda müttefiklerimiz ve ortaklarımız tarafından da ciddi sonuçlar takip edecek” diye açıkladı.
Price, Çin’in Rusya’ya olası yardımı yakından takip ettiklerini, ama henüz silah sevkiyatını gözlemlemediklerini söyledi.