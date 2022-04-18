https://tr.sputniknews.com/20220418/atmde-unutulan-parayi-polise-teslim-etti-1055634968.html

ATM'de unutulan parayı polise teslim etti

ATM'de unutulan parayı polise teslim etti

Tokat’ta bir taksici kredi kartına para yatırmak isterken ATM’nin haznesinde bulduğu bin 500 lirayı polis merkezine teslim etti. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

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Tokat’ta taksicilik yapan Duran Atik akşam saatlerinde bir bankanın ATM’sine kredi kartı borcunu yatırmak istedi. Bu sırada ekranda paranızı alınız yazısını fark eden Atik, ATM’nin haznesinde duran parayı gördü. Taksici parayı saydığında bin 500 lira olduğunu tespit etti. Bir süre paranın sahibi gelir diye ATM önünde bekleyen taksici kimsenin gelmemesi üzerine parayı polis merkezin teslim etmeye karar verdi. Gaziosmanpaşa polis merkezine giden Atik, tutanak karşılığında parayı teslim etti. Polis merkezinde görevli polis memurları paranın sahibinin bulunması için çalışma başlatırken, duyarlı davranışından dolayı taksiciye teşekkür etti. Atik, ilk defa böyle bir şey yaşadığını belirterek, “İftardan sonra kredi kartıma para yatırmaya geldim. Ekranda "Paranızı alınız" yazısı vardı. Parayı aldım sağa sola baktım kimse yoktu. İlk defa böyle bir durumla karşılaştım. Belki biri dalgınlıktan unutmuştur, bir garibanındır ihtiyacı vardır. Ben de parayı emniyet güçlerin teslim etmeye karar verdim” dedi.

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