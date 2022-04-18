Bülent Arınç: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen
00:06 18.04.2022 (güncellendi: 00:16 18.04.2022)
© AA / Bülent MavzerCumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, bir takım temaslarda bulunmak üzere Iğdır'a geldi
© AA / Bülent Mavzer
TBMM eski Başkanı Arınç "Konya'dan bir milletvekili ‘minicik minicik zamlar, bundan şikayet etmeye gerek yok' demişti. Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. Kim verecek bu parayı" dedi.
Kanal 42'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, "Tayyip Bey'e olan sevgi ve güven devam ediyor ama zayıflamış olarak devam ediyor. Bu zayıflamayı durdurmak lazım" açıklamasında bulundu.
AK Partili bazı isimleri eleştiren Arınç, “Bizim grup başkanvekilimiz yanlış bir matematik hesabı yaptı. Sonra döndü mü dönmedi mi bilmiyorum yüzde 7'yi yüzde 700 gibi anlayacak bir hesabın içerisine düştü. Biraz da gülünç oldu tabi. Dikkatsizliğine vermek tabi yoksa çok iyi bir insandır. Konya'dan da bir milletvekili de ‘minicik minicik zamlar, bundan şikayet etmeye gerek yok' demişti. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun. Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. Kim verecek bu parayı?” dedi.
Partisinden istifa eden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a ilişkin de açıklama yapan Arınç, şunları söyledi;
"Şimdi MHP iktidarın kabul edilmeyen ya da telaffuz edilmeyen ortağı durumda. Yani Cumhur İttifakı'nın asli unsurlarından birisi. Bahçeli de bazen ‘biz muhalefet partisi sayılırız' diyor ama her şeyiyle Cumhurbaşkanımızı ve hükümeti korumaya çalışıyor. Ben o konuda değilim. Milletvekili neden böyle söyledi de hakkında tahkikat yapıldı? Bütün bunları millet kendisine sorar seçim günü. Bugün bunları kendisine ifade etmeye bile tenezzül etmez ama seçim zamanı geldiğinde bütün bunları hatırlar. Millete bunları hatırlatacak çok şeyler de çıkar o zaman."
Bülent Arınç: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen https://t.co/YNkcujMxz0 pic.twitter.com/JN4rQsyzbn— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 17, 2022