https://tr.sputniknews.com/20220418/bulent-arinc-ulan-2-kilo-et-kac-para-biliyor-musun-sen-1055632399.html

Bülent Arınç: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen

Bülent Arınç: Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen

TBMM eski Başkanı Arınç "Konya'dan bir milletvekili ‘minicik minicik zamlar, bundan şikayet etmeye gerek yok' demişti. Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T00:06+0300

2022-04-18T00:06+0300

2022-04-18T00:16+0300

bülent arınç

et

zam

politika

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104057/10/1040571006_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_0ab247ec4c1a04d466d5ea94f5b1fc46.jpg

Kanal 42'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, "Tayyip Bey'e olan sevgi ve güven devam ediyor ama zayıflamış olarak devam ediyor. Bu zayıflamayı durdurmak lazım" açıklamasında bulundu.AK Partili bazı isimleri eleştiren Arınç, “Bizim grup başkanvekilimiz yanlış bir matematik hesabı yaptı. Sonra döndü mü dönmedi mi bilmiyorum yüzde 7'yi yüzde 700 gibi anlayacak bir hesabın içerisine düştü. Biraz da gülünç oldu tabi. Dikkatsizliğine vermek tabi yoksa çok iyi bir insandır. Konya'dan da bir milletvekili de ‘minicik minicik zamlar, bundan şikayet etmeye gerek yok' demişti. Bunlar insanları yaralıyor ama haberiniz olsun. Yani ben 2 kilo et yiyeceğime yarım kilo et yerim diye göğsünü gere gere dolaşıyor. Ulan 2 kilo et kaç para biliyor musun sen? 300 lira. Kim verecek bu parayı?” dedi.Partisinden istifa eden MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy'a ilişkin de açıklama yapan Arınç, şunları söyledi;

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bülent arınç, et, zam