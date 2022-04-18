https://tr.sputniknews.com/20220418/fransiz-cumhurbaskani-adayi-le-pen-kamu-parasini-zimmetine-gecirmekle-suclaniyor-1055635110.html

Fransız cumhurbaşkanı adayı Le Pen, kamu parasını zimmetine geçirmekle suçlanıyor

Fransız cumhurbaşkanı adayı Le Pen, kamu parasını zimmetine geçirmekle suçlanıyor

Fransız cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Avrupa Birliği’nin (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) tarafından, Avrupa kamu fonundan yaklaşık 600 bin euroyu... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T03:49+0300

2022-04-18T03:49+0300

2022-04-18T03:49+0300

dünya

marine le pen

fransa

zimmetine para geçirme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055559457_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0e533f8b50aefff57b2c257d093c6e4f.jpg

Fransız haber sitesi Mediapart’ın OLAF’ın raporundan bölümler yayımlayarak Marine Le Pen’de dahil olmak üzere partisine bağlı 3 eski Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilini yaklaşık 600 bin euro kamu parasını zimmetlerine geçirmekle suçladı.Suçlanan 3 diğer milletvekilli arasında Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot ve Bruno Gollnisch bulunuyor.Paris Savcılığı'na 11 Mart’ta intikal ettiği belirtilen raporda, Marine Le Pen 2004 ile 2017 yılları arasında AP üyesiyken, Strazburg Parlamentosu'ndan yaklaşık 137 bin euroluk kamu parasını zimmetine geçirmekle suçlandı.Le Pen'in yanı sıra babasının yaklaşık 300 bin, Louis Aliot’un 2 bin 500 kadar, Bruno Gollnisch ise yaklaşık 43 bin euroyu masraf gibi göstererek zimmetlerine geçirdiği iddia ediliyor.Le Pen cephesinden seçim kampanyasına müdahale edildiği yorumuDiğer yandan, Le Pen'in avukatı Rodolphe Bosselut müvekkilinin herhangi bir Fransız adli makamı tarafından çağrılmadığını, sadece 2016'da bu kapsamda açılan soruşturma için Mart 2021'de posta yoluyla sorgulandığını belirtti.Bosselut, suçlamaların seçim zamanına denk getirilmesine dikkat çekti.Europe 1 radyosuna konuşan Le Pen’in partisi Ulusal Birlik’in (RN) geçici Başkanı Jordan Bardella da AB ve kurumlarını Fransa’daki cumhurbaşkanı seçim kampanyasına müdahale etmekle suçladı.Bardella, daha önce iki kez dava açtıkları OLAF'a, üçüncü bir dava açacaklarını bildirdi.Haziran 2017'den bu yana Paris'te yürütülen bir soruşturmada ise Le Pen, AP'de "hayali istihdam" oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyor.

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

marine le pen, fransa, zimmetine para geçirme