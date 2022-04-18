Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220418/fransiz-cumhurbaskani-adayi-le-pen-kamu-parasini-zimmetine-gecirmekle-suclaniyor-1055635110.html
Fransız cumhurbaşkanı adayı Le Pen, kamu parasını zimmetine geçirmekle suçlanıyor
Fransız cumhurbaşkanı adayı Le Pen, kamu parasını zimmetine geçirmekle suçlanıyor
Fransız cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Avrupa Birliği’nin (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) tarafından, Avrupa kamu fonundan yaklaşık 600 bin euroyu... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T03:49+0300
2022-04-18T03:49+0300
dünya
marine le pen
fransa
zimmetine para geçirme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055559457_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_0e533f8b50aefff57b2c257d093c6e4f.jpg
Fransız haber sitesi Mediapart’ın OLAF’ın raporundan bölümler yayımlayarak Marine Le Pen’de dahil olmak üzere partisine bağlı 3 eski Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilini yaklaşık 600 bin euro kamu parasını zimmetlerine geçirmekle suçladı.Suçlanan 3 diğer milletvekilli arasında Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot ve Bruno Gollnisch bulunuyor.Paris Savcılığı'na 11 Mart’ta intikal ettiği belirtilen raporda, Marine Le Pen 2004 ile 2017 yılları arasında AP üyesiyken, Strazburg Parlamentosu'ndan yaklaşık 137 bin euroluk kamu parasını zimmetine geçirmekle suçlandı.Le Pen'in yanı sıra babasının yaklaşık 300 bin, Louis Aliot’un 2 bin 500 kadar, Bruno Gollnisch ise yaklaşık 43 bin euroyu masraf gibi göstererek zimmetlerine geçirdiği iddia ediliyor.Le Pen cephesinden seçim kampanyasına müdahale edildiği yorumuDiğer yandan, Le Pen'in avukatı Rodolphe Bosselut müvekkilinin herhangi bir Fransız adli makamı tarafından çağrılmadığını, sadece 2016'da bu kapsamda açılan soruşturma için Mart 2021'de posta yoluyla sorgulandığını belirtti.Bosselut, suçlamaların seçim zamanına denk getirilmesine dikkat çekti.Europe 1 radyosuna konuşan Le Pen’in partisi Ulusal Birlik’in (RN) geçici Başkanı Jordan Bardella da AB ve kurumlarını Fransa’daki cumhurbaşkanı seçim kampanyasına müdahale etmekle suçladı.Bardella, daha önce iki kez dava açtıkları OLAF'a, üçüncü bir dava açacaklarını bildirdi.Haziran 2017'den bu yana Paris'te yürütülen bir soruşturmada ise Le Pen, AP'de "hayali istihdam" oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyor.
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0e/1055559457_73:0:1140:800_1920x0_80_0_0_8c920c57040027e9bc15d93bdddd0a29.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
marine le pen, fransa, zimmetine para geçirme

Fransız cumhurbaşkanı adayı Le Pen, kamu parasını zimmetine geçirmekle suçlanıyor

03:49 18.04.2022
© AAMarine Le Pen
Marine Le Pen - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Fransız cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Avrupa Birliği’nin (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF) tarafından, Avrupa kamu fonundan yaklaşık 600 bin euroyu zimmetine geçirmekle suçlanıyor.
Fransız haber sitesi Mediapart’ın OLAF’ın raporundan bölümler yayımlayarak Marine Le Pen’de dahil olmak üzere partisine bağlı 3 eski Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilini yaklaşık 600 bin euro kamu parasını zimmetlerine geçirmekle suçladı.
Suçlanan 3 diğer milletvekilli arasında Marine Le Pen'in babası Jean-Marie Le Pen, Louis Aliot ve Bruno Gollnisch bulunuyor.
Paris Savcılığı'na 11 Mart’ta intikal ettiği belirtilen raporda, Marine Le Pen 2004 ile 2017 yılları arasında AP üyesiyken, Strazburg Parlamentosu'ndan yaklaşık 137 bin euroluk kamu parasını zimmetine geçirmekle suçlandı.
Le Pen'in yanı sıra babasının yaklaşık 300 bin, Louis Aliot’un 2 bin 500 kadar, Bruno Gollnisch ise yaklaşık 43 bin euroyu masraf gibi göstererek zimmetlerine geçirdiği iddia ediliyor.

Le Pen cephesinden seçim kampanyasına müdahale edildiği yorumu

Diğer yandan, Le Pen'in avukatı Rodolphe Bosselut müvekkilinin herhangi bir Fransız adli makamı tarafından çağrılmadığını, sadece 2016'da bu kapsamda açılan soruşturma için Mart 2021'de posta yoluyla sorgulandığını belirtti.
Bosselut, suçlamaların seçim zamanına denk getirilmesine dikkat çekti.
Europe 1 radyosuna konuşan Le Pen’in partisi Ulusal Birlik’in (RN) geçici Başkanı Jordan Bardella da AB ve kurumlarını Fransa’daki cumhurbaşkanı seçim kampanyasına müdahale etmekle suçladı.
Bardella, daha önce iki kez dava açtıkları OLAF'a, üçüncü bir dava açacaklarını bildirdi.
Haziran 2017'den bu yana Paris'te yürütülen bir soruşturmada ise Le Pen, AP'de "hayali istihdam" oluşturmak suçlamasıyla yargılanıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала