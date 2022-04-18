https://tr.sputniknews.com/20220418/merkez-hakem-kurulunun-yeni-baskani-ve-uyeleri-aciklandi-1055650849.html

TFF açıkladı: Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik

TFF açıkladı: Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik

Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T16:13+0300

2022-04-18T16:13+0300

2022-04-18T16:30+0300

türkiye futbol federasyonu (tff)

spor

merkez hakem kurulu (mhk)

sabri çelik

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) başkan ve üyelerini belirledi.Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu.Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:BaşkanÜyelerTFF Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Ergüneş atandıÖte yandan TFF'den yapılan başka bir açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atamada bulundu. Yönetim kurulu yedek üyesi İsmail Ergüneş, TFF Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirildi" denildi.

https://tr.sputniknews.com/20220417/son-dakika--mhk-baskani-ferhat-gundogdu-istifa-etti-1055627544.html

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türkiye futbol federasyonu (tff), merkez hakem kurulu (mhk), sabri çelik