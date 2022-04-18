https://tr.sputniknews.com/20220418/merkez-hakem-kurulunun-yeni-baskani-ve-uyeleri-aciklandi-1055650849.html
TFF açıkladı: Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik
TFF açıkladı: Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T16:13+0300
2022-04-18T16:13+0300
2022-04-18T16:30+0300
türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
merkez hakem kurulu (mhk)
sabri çelik
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) başkan ve üyelerini belirledi.Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu.Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:BaşkanÜyelerTFF Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Ergüneş atandıÖte yandan TFF'den yapılan başka bir açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atamada bulundu. Yönetim kurulu yedek üyesi İsmail Ergüneş, TFF Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirildi" denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220417/son-dakika--mhk-baskani-ferhat-gundogdu-istifa-etti-1055627544.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), merkez hakem kurulu (mhk), sabri çelik
TFF açıkladı: Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik
16:13 18.04.2022 (güncellendi: 16:30 18.04.2022) Abone ol
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) başkan ve üyelerini belirledi.
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu.
Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:
TFF Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Ergüneş atandı
Öte yandan TFF'den yapılan başka bir açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atamada bulundu. Yönetim kurulu yedek üyesi İsmail Ergüneş, TFF Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirildi" denildi.