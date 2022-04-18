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TFF açıkladı: Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik
TFF açıkladı: Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T16:13+0300
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türkiye futbol federasyonu (tff)
spor
merkez hakem kurulu (mhk)
sabri çelik
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) başkan ve üyelerini belirledi.Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu.Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:BaşkanÜyelerTFF Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Ergüneş atandıÖte yandan TFF'den yapılan başka bir açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atamada bulundu. Yönetim kurulu yedek üyesi İsmail Ergüneş, TFF Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirildi" denildi.
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türkiye futbol federasyonu (tff), merkez hakem kurulu (mhk), sabri çelik

TFF açıkladı: Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik

16:13 18.04.2022 (güncellendi: 16:30 18.04.2022)
© AASabri Çelik
Sabri Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AA
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Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) başkan ve üyelerini belirledi.
Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı Sabri Çelik oldu.
Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:
Başkan
Sabri Çelik
Üyeler
Muhittin Boşat
Murat Ilgaz
Erol Ersoy
Orhan Erdemir
İsmet Arzuman
Hikmet Öksüzoğlu
İbrahim Çınar
Dursun Cumali Sucu

TFF Yönetim Kurulu üyeliğine İsmail Ergüneş atandı

Öte yandan TFF'den yapılan başka bir açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atamada bulundu. Yönetim kurulu yedek üyesi İsmail Ergüneş, TFF Yönetim Kurulu asil üyeliğine getirildi" denildi.
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
SPOR
TFF: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve üyeleri istifa etti
Dün, 15:57
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