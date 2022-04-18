https://tr.sputniknews.com/20220418/milli-savunma-bakanligi-19-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1055647230.html
Milli Savunma Bakanlığı: 19 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı: 19 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda 4 askerin yaralandığı belirtildi. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T14:18+0300
2022-04-18T14:18+0300
2022-04-18T14:18+0300
türkiye
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
harekat
pençe kilit operasyonu
irak
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda son duruma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Şu ana kadar 19 teröristin etkisiz hale getirildi" denildi.MSB'den yapılan açıklama şöyle:Bakan Akar, ilk açıklamayı gece saatlerinde harekatın en sıcak dakikalarında yapmıştı. Planlanan hedeflerin ele geçirildiğini duyuran Akar, "Arkadaşlarımız planlanan hedefleri ele geçirdiler" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20210912/hulusi-akar-s-400lerle-ilgili-pozisyonumuzda-bir-degisiklik-yok-1048837597.html
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), harekat, pençe kilit operasyonu, irak
Milli Savunma Bakanlığı: 19 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonda 4 askerin yaralandığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyonu'nda son duruma ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Şu ana kadar 19 teröristin etkisiz hale getirildi" denildi.
MSB'den yapılan açıklama şöyle:
"Irak’ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla dün gece PENÇE KİLİT Operasyonu başlatıldı. Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama –tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artıracağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır. Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır. Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız."
Bakan Akar, ilk açıklamayı gece saatlerinde harekatın en sıcak dakikalarında yapmıştı. Planlanan hedeflerin ele geçirildiğini duyuran Akar, "Arkadaşlarımız planlanan hedefleri ele geçirdiler" demişti.