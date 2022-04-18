https://tr.sputniknews.com/20220418/rusya-ddos-saldilarina-karsi-ulusal-koruma-sistemi-kuracak-1055647665.html
'Rusya, DDos saldılarına karşı ulusal koruma sistemi kuracak'
'Rusya, DDos saldılarına karşı ulusal koruma sistemi kuracak'
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) ülkedeki kaynakları yurtdışından düzenlenen DDoS saldırılarından... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T14:39+0300
2022-04-18T14:39+0300
2022-04-18T14:39+0300
dünya
rusya
rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
ddos
siber saldırı
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Rus şirketlerin Ukrayna'da özel askeri harekatın başlaması sonrası yoğunlaşan siber saldırılar karşısında zor duruma düşmesi, Roskomnadzor'u bu alanda çalışmalar yapmaya yöneltti.Forbes'un Roskomnadzor'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre kurum, egemen internet kanununun uygulanması için kullanılan ekipmanı modernize etmeyi ve onun temelinde DDoS saldırılarına karşı ulusal koruma sistemi kurmayı planlıyor.Forbes'a konuşan bir kaynak, söz konusu ekipmana DDoS saldırılarına karşı koruma fonksiyonu yüklendiğini ancak bunun için şu ana dek birkaç saldırı simülasyonu girildiğini ve şimdilik bunun nitelikli koruma için yetersiz olduğunu kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220331/sputnik-turkiyeye-neden-erisilemiyor-1055209259.html
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rusya, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor), ddos, siber saldırı
'Rusya, DDos saldılarına karşı ulusal koruma sistemi kuracak'
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) ülkedeki kaynakları yurtdışından düzenlenen DDoS saldırılarından korumak için ulusal koruma sistemi kurmayı planladığı duyuruldu.
Rus şirketlerin Ukrayna'da özel askeri harekatın başlaması sonrası yoğunlaşan siber saldırılar karşısında zor duruma düşmesi, Roskomnadzor'u bu alanda çalışmalar yapmaya yöneltti.
Forbes'un Roskomnadzor'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre kurum, egemen internet kanununun uygulanması için kullanılan ekipmanı modernize etmeyi ve onun temelinde DDoS saldırılarına karşı ulusal koruma sistemi kurmayı planlıyor.
Forbes'a konuşan bir kaynak, söz konusu ekipmana DDoS saldırılarına karşı koruma fonksiyonu yüklendiğini ancak bunun için şu ana dek birkaç saldırı simülasyonu girildiğini ve şimdilik bunun nitelikli koruma için yetersiz olduğunu kaydetti.