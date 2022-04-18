https://tr.sputniknews.com/20220418/rusya-ddos-saldilarina-karsi-ulusal-koruma-sistemi-kuracak-1055647665.html

'Rusya, DDos saldılarına karşı ulusal koruma sistemi kuracak'

'Rusya, DDos saldılarına karşı ulusal koruma sistemi kuracak'

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) ülkedeki kaynakları yurtdışından düzenlenen DDoS saldırılarından... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T14:39+0300

2022-04-18T14:39+0300

2022-04-18T14:39+0300

dünya

rusya

rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

ddos

siber saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102844/89/1028448959_0:163:3500:2132_1920x0_80_0_0_c04216076fed796432e89592afdc1048.jpg

Rus şirketlerin Ukrayna'da özel askeri harekatın başlaması sonrası yoğunlaşan siber saldırılar karşısında zor duruma düşmesi, Roskomnadzor'u bu alanda çalışmalar yapmaya yöneltti.Forbes'un Roskomnadzor'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre kurum, egemen internet kanununun uygulanması için kullanılan ekipmanı modernize etmeyi ve onun temelinde DDoS saldırılarına karşı ulusal koruma sistemi kurmayı planlıyor.Forbes'a konuşan bir kaynak, söz konusu ekipmana DDoS saldırılarına karşı koruma fonksiyonu yüklendiğini ancak bunun için şu ana dek birkaç saldırı simülasyonu girildiğini ve şimdilik bunun nitelikli koruma için yetersiz olduğunu kaydetti.

https://tr.sputniknews.com/20220331/sputnik-turkiyeye-neden-erisilemiyor-1055209259.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor), ddos, siber saldırı