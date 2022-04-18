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https://tr.sputniknews.com/20220418/rusya-ve-kazakistan-arasinda-demiryoluyla-yolcu-tasimaciligi-yeniden-baslatiliyor-1055656541.html
Rusya ve Kazakistan arasında demiryoluyla yolcu taşımacılığı yeniden başlatılıyor
Rusya ve Kazakistan arasında demiryoluyla yolcu taşımacılığı yeniden başlatılıyor
Rusya Demiryolları (RZhD), Rusya ve Kazakistan arasında yolcu tren seferlerinin 20 Nisan’dan itibaren yeniden başlayacağını belirtti. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T19:26+0300
2022-04-18T19:27+0300
dünya
rusya demiryolları
rusya demiryolları (rzhd)
rusya
kazakistan
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RZhD’nin açıklamasında, Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Rusya ve Kazakistan arasında kara ve demiryolu ulaşımına uygulanan kısıtlamayı kaldırma kararına uygun olarak Kazakistan’la demiryoluyla yolcu taşımacılığını yeniden başlatılacağı ifade edildi.20 Nisan’dan itibaren Atırav-Astrahan, haziran ayında da Almatı-Saratov, Karağandı-Samara, Almatı-Novosibirsk, Karağandı-Omsk ve Almatı-Kazan tren seferlerinin başlayacağı bildirildi.Bilet satışlarının önümüzdeki günlerde başlayacağı kaydedildi.
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rusya demiryolları, rusya demiryolları (rzhd), rusya, kazakistan

Rusya ve Kazakistan arasında demiryoluyla yolcu taşımacılığı yeniden başlatılıyor

19:26 18.04.2022 (güncellendi: 19:27 18.04.2022)
© Sputnik / Pavel Lvov / Fotoğraf bankasına girRusya-tren
Rusya-tren - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© Sputnik / Pavel Lvov
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Rusya Demiryolları (RZhD), Rusya ve Kazakistan arasında yolcu tren seferlerinin 20 Nisan’dan itibaren yeniden başlayacağını belirtti.
RZhD’nin açıklamasında, Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nin Rusya ve Kazakistan arasında kara ve demiryolu ulaşımına uygulanan kısıtlamayı kaldırma kararına uygun olarak Kazakistan’la demiryoluyla yolcu taşımacılığını yeniden başlatılacağı ifade edildi.
20 Nisan’dan itibaren Atırav-Astrahan, haziran ayında da Almatı-Saratov, Karağandı-Samara, Almatı-Novosibirsk, Karağandı-Omsk ve Almatı-Kazan tren seferlerinin başlayacağı bildirildi.
Bilet satışlarının önümüzdeki günlerde başlayacağı kaydedildi.
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