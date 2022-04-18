https://tr.sputniknews.com/20220418/saglik-bakani-koca-carsamba-gunu-bilim-kurulunun-en-onemli-toplantilarindan-biri-olacak-1055645610.html

Sağlık Bakanı Koca: Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirlerle hayatımızı sürdürmek istiyoruz

Sağlık Bakanı Koca: Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirlerle hayatımızı sürdürmek istiyoruz

Sağlık Bakanı Koca, "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T13:20+0300

2022-04-18T13:20+0300

2022-04-18T13:45+0300

koronavirüs

fahrettin koca

koronavirüs

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. Koca, "Çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulumuzda salgında gelinen noktayı ve mevcut tedbirleri ele alacağız. Bu toplantı, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" dedi."Dünya gündemini iki yıldır esir alan koronavirüs hala gündemimizde olsa da artık zihnimizden çıkarma zamanı gelmiştir. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşıyla korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Daha güvendeyiz çünkü artık aşımız ve ilacımız var" diyen Koca, şu ifadeleri kullandı:"20'nin üzerinde ilde Kovid yoğun bakımlarında hastamız yok. 65 yaş üstü kronik hastalığı olan kişilerin kendilerini korumaları ama diğer taraftan herkesin hatırlatma dozunu gündemde tutmalarını, zaten belli yaşın üzerinde ve kronik rahatsızlığı olanlar için de yerli ilacımız var. Önümüzdeki dönem artık kısıtlamalarla değil kişisel tedbirlerin grip benzeri devreye gireceği dönemde oluyoruz.Vaka sayısı son bir buçuk yıldan bu yana en düşük düzeye geldi. 20'nin üzerinde ilimizde Kovid yatakları boş. Omicron öncesi hastane yükümüz şu an Türkiye'de 4'te 1'e inmiş durumda."Koca, yerli insülin üretimiyle ilgili soruyu, "Şu an piyasada kullanılan insülinlerin yüzde 85'ini oluşturan bir çağrı oldu. Diğerlerine de Ar-Ge çalışmalarında destek veriyor olacağız. Önümüzdeki dönemde hücreden itibaren insülin üretimini yapmak istiyoruz" şeklinde yanıtladı.Koca ayrıca, Tıpta Uzmanlık Sınavı sonuçlarının bugün ÖSYM tarafından açıklanabileceğini belirterek, "11 bin 500'e yakın uzmanlık kadrosu açıklanmış olacak" dedi.

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fahrettin koca, koronavirüs