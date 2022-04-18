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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220418/ukrayna-abye-uyelik-basvurumuzu-tamamladik-olumlu-yanit-bekliyoruz-1055640270.html
Ukrayna: AB'ye üyelik başvurumuzu tamamladık, olumlu yanıt bekliyoruz
Ukrayna: AB'ye üyelik başvurumuzu tamamladık, olumlu yanıt bekliyoruz
Ukrayna Başbakanlık Ofisi, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusu için gerekli evrakların tamamlandığını duyurdu. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T10:54+0300
2022-04-18T10:54+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ukrayna
üyelik süreci
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Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovka, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvuru sürecinin tamamlandığını açıkladı.Reuters'in aktardığına göre Ukrayna devlet televizyonuna konuşan yetkili, "Ukrayna tarafı AB'ye üyelik başvurusu için gerekli evrakları tamamladı. Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'nın üyelik kriterlerine uygun olup olmadığı konunda incemelerini tamamlamasını bekliyoruz. Yanıtın olumlu olmasını bekliyoruz" dedi.Jovka, AB Konseyi'nin 23-24 Haziran'da yapılacak toplantısında Kiev'e AB üyeliği için aday ülke statüsü verilmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 8 Nisan'da yaptığı ziyarette ülkenin AB'ye üyelik başvuru sürecinin hızlandırılacağı sözü vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220416/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi--ab-yanlis-silah-gonderdi-1055611392.html
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avrupa birliği, ukrayna, üyelik süreci, ursula von der leyen

Ukrayna: AB'ye üyelik başvurumuzu tamamladık, olumlu yanıt bekliyoruz

10:54 18.04.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKOUkrayna ve Avrupa Birliği bayrakları
Ukrayna ve Avrupa Birliği bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© REUTERS / VALENTYN OGIRENKO
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Ukrayna Başbakanlık Ofisi, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusu için gerekli evrakların tamamlandığını duyurdu.
Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovka, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvuru sürecinin tamamlandığını açıkladı.
Reuters'in aktardığına göre Ukrayna devlet televizyonuna konuşan yetkili, "Ukrayna tarafı AB'ye üyelik başvurusu için gerekli evrakları tamamladı. Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'nın üyelik kriterlerine uygun olup olmadığı konunda incemelerini tamamlamasını bekliyoruz. Yanıtın olumlu olmasını bekliyoruz" dedi.
Jovka, AB Konseyi'nin 23-24 Haziran'da yapılacak toplantısında Kiev'e AB üyeliği için aday ülke statüsü verilmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 8 Nisan'da yaptığı ziyarette ülkenin AB'ye üyelik başvuru sürecinin hızlandırılacağı sözü vermişti.
Rusya- Ukrayna görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2022
Ukrayna krizi
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