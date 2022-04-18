https://tr.sputniknews.com/20220418/ukrayna-abye-uyelik-basvurumuzu-tamamladik-olumlu-yanit-bekliyoruz-1055640270.html
Ukrayna: AB'ye üyelik başvurumuzu tamamladık, olumlu yanıt bekliyoruz
Ukrayna: AB'ye üyelik başvurumuzu tamamladık, olumlu yanıt bekliyoruz
Ukrayna Başbakanlık Ofisi, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusu için gerekli evrakların tamamlandığını duyurdu. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T10:54+0300
2022-04-18T10:54+0300
2022-04-18T10:54+0300
ukrayna krizi
avrupa birliği
ukrayna
üyelik süreci
ursula von der leyen
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102201/98/1022019808_0:116:1200:791_1920x0_80_0_0_c364c44103c3bc2da06010e940845e78.jpg
Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovka, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvuru sürecinin tamamlandığını açıkladı.Reuters'in aktardığına göre Ukrayna devlet televizyonuna konuşan yetkili, "Ukrayna tarafı AB'ye üyelik başvurusu için gerekli evrakları tamamladı. Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'nın üyelik kriterlerine uygun olup olmadığı konunda incemelerini tamamlamasını bekliyoruz. Yanıtın olumlu olmasını bekliyoruz" dedi.Jovka, AB Konseyi'nin 23-24 Haziran'da yapılacak toplantısında Kiev'e AB üyeliği için aday ülke statüsü verilmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 8 Nisan'da yaptığı ziyarette ülkenin AB'ye üyelik başvuru sürecinin hızlandırılacağı sözü vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220416/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi--ab-yanlis-silah-gonderdi-1055611392.html
avrupa birliği
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102201/98/1022019808_123:0:1200:808_1920x0_80_0_0_210ac2ef3dde9a28d2d2b0403f4323e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avrupa birliği, ukrayna, üyelik süreci, ursula von der leyen
Ukrayna: AB'ye üyelik başvurumuzu tamamladık, olumlu yanıt bekliyoruz
Abone ol
Ukrayna Başbakanlık Ofisi, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusu için gerekli evrakların tamamlandığını duyurdu.
Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovka, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvuru sürecinin tamamlandığını açıkladı.
Reuters'in aktardığına göre Ukrayna devlet televizyonuna konuşan yetkili, "Ukrayna tarafı AB'ye üyelik başvurusu için gerekli evrakları tamamladı. Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'nın üyelik kriterlerine uygun olup olmadığı konunda incemelerini tamamlamasını bekliyoruz. Yanıtın olumlu olmasını bekliyoruz" dedi.
Jovka, AB Konseyi'nin 23-24 Haziran'da yapılacak toplantısında Kiev'e AB üyeliği için aday ülke statüsü verilmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 8 Nisan'da yaptığı ziyarette ülkenin AB'ye üyelik başvuru sürecinin hızlandırılacağı sözü vermişti.