https://tr.sputniknews.com/20220418/ukrayna-abye-uyelik-basvurumuzu-tamamladik-olumlu-yanit-bekliyoruz-1055640270.html

Ukrayna: AB'ye üyelik başvurumuzu tamamladık, olumlu yanıt bekliyoruz

Ukrayna: AB'ye üyelik başvurumuzu tamamladık, olumlu yanıt bekliyoruz

Ukrayna Başbakanlık Ofisi, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvurusu için gerekli evrakların tamamlandığını duyurdu. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T10:54+0300

2022-04-18T10:54+0300

2022-04-18T10:54+0300

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Ukrayna Başkanlık Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovka, Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik başvuru sürecinin tamamlandığını açıkladı.Reuters'in aktardığına göre Ukrayna devlet televizyonuna konuşan yetkili, "Ukrayna tarafı AB'ye üyelik başvurusu için gerekli evrakları tamamladı. Avrupa Komisyonu'nun Ukrayna'nın üyelik kriterlerine uygun olup olmadığı konunda incemelerini tamamlamasını bekliyoruz. Yanıtın olumlu olmasını bekliyoruz" dedi.Jovka, AB Konseyi'nin 23-24 Haziran'da yapılacak toplantısında Kiev'e AB üyeliği için aday ülke statüsü verilmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 8 Nisan'da yaptığı ziyarette ülkenin AB'ye üyelik başvuru sürecinin hızlandırılacağı sözü vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220416/ukrayna-devlet-baskanligi-ofisi--ab-yanlis-silah-gonderdi-1055611392.html

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