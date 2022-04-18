https://tr.sputniknews.com/20220418/yildiz-tilbe-mesele-hayvan-sevmekse-25-boa-yilani-25-cakal-ve-30-tane-sirtlan-beslerim-1055645450.html

Yıldız Tilbe: Mesele hayvan sevmekse 25 boa yılanı, 25 çakal ve 30 tane sırtlan beslerim

Yıldız Tilbe: Mesele hayvan sevmekse 25 boa yılanı, 25 çakal ve 30 tane sırtlan beslerim

Hayvanlarla ilgili yaptığı açıklamalardan dolayı eleştirilen Yıldız Tilbe adliyeye gitti. Hem ‘şikâyetçi’ hem de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade veren sanatçı... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T13:17+0300

2022-04-18T13:17+0300

2022-04-18T13:41+0300

yıldız tilbe

türkiye

hayvan

mahkeme

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Sokak köpekleriyle ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle tepki çeken Yıldız Tilbe, geçen cuma günü avukatı Handan Bakbak ile ikinci kez adliyeye gelerek hem ‘şikâyetçi’ hem de ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.'Başıboş, sahipsiz ve saldırgan sokak hayvanları Türkiye’nin sorunudur'Hürriyet'te yer alan habere göre, söylemlerinin farklı bir boyuta çekildiğini ifadesinde belirten Yıldız Tilbe, şunları kaydetti:Ne olmuştu?Tilbe, 12 Mart’ta sosyal medya hesabından sokak köpekleriyle ilgili, “Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, gebersin, insan parçalamak nedir ya” şeklinde paylaşım yapmıştı. Yıldız Tilbe’nin bu açıklamasıyla ilgili bazı dernekler ve avukatlar ‘suç işlemeye tahrik’ suçlamasıyla savcılığa şikâyette bulunmuştu. Yıldız Tilbe de Leman Sam, Şevval Sam, Ceylan Ertem, Tan Taşçı, Seren Serengil, Arto, Bircan Bali ve Cenk Eren’in de aralarında bulunduğu sanatçılar ve bazı dernekler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220416/sokak-kopekleri-paylasimi-tepki-ceken-yildiz-tilbe-ifade-verdi-bugun-bile-80-dikis-atilan-cocuk-var-1055601171.html

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yıldız tilbe, hayvan, mahkeme